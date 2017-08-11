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В Башкирии начотдела ГИБДД продавал "элитные" номера за 25 тысяч рублей

11 августа 2017, 14:58
Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника ГИБДД Уфы по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, вечером 8 августа 2017 года начальник отделения, получил от своего знакомого 25 тысяч рублей за организацию выдачи регистрационного знака на автомобиль для его знакомой с цифровым сочетанием 777. После получения денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по РБ, сообщается на сайте следственного комитета.

Подозреваемый вину признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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