В Башкирии начотдела ГИБДД продавал "элитные" номера за 25 тысяч рублей

Следственными органами РФ по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника ГИБДД Уфы по подозрению в получении взятки.
По версии следствия, вечером 8 августа 2017 года начальник отделения, получил от своего знакомого 25 тысяч рублей за организацию выдачи регистрационного знака на автомобиль для его знакомой с цифровым сочетанием 777. После получения денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по РБ, сообщается на сайте следственного комитета.
Подозреваемый вину признал полностью, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.