В Башкирии начотдела ГИБДД продавал "элитные" номера за 25 тысяч рублей

По версии следствия, вечером 8 августа 2017 года начальник отделения, получил от своего знакомого 25 тысяч рублей за организацию выдачи регистрационного знака на автомобиль для его знакомой с цифровым сочетанием 777. После получения денежных средств подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по РБ, сообщается на сайте следственного комитета.