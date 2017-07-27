В Башкирии сняли на видео задержание начальника ГИБДД района

Сегодня в группе "Подслушано в Чекмагуше" в соцсети Вконтакте примерно в 17.30 уфимского времени появилось видео с комментарием: "Начальника ГАИ Чекмагушевского района поймали пьяным за рулём. Анонимно".
Медиакорсеть решила выяснить, кто именно снят на ролике. Редакция успела скачать на свой канал в Youtube большую часть ролика.
Журналисты попытались спросить у разных источников в правоохранительных органах, похож ли человек за рулем, которого кто-то в форме вытаскивает из машина, на начальника Чекмагушевского ГИБДД. И через некоторое время после этих запросов ролик из соцсети пропал.
Позже в пресс-службе МВД так прокоментировали эту ситуацию:
- Вечером 24 июля в дежурную часть Отдела МВД России по Чекмагушевскому району поступило сообщение о столкновении легковых автомашин.Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД обнаружил, что на улице Бахтизина села Чекмагуш совершили столкновение "Фольскваген Туарег", принадлежащий местному жителю, и ВАЗ-2115, принадлежащий начальнику ГИБДД районного отдела полиции. В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства столкновения, в том числе находился ли сотрудник ГИБДД в момент ДТП сам за рулем своей машины. Назначена медэкспертиза на состояние алкогольного опьянения.
Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев назначил по данному факту служебную проверку. Если будет установлено, что сотрудник в момент ДТП управлял транспортным средством в состоянии опьянения, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.