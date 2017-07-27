В Башкирии сняли на видео задержание начальника ГИБДД района

- Вечером 24 июля в дежурную часть Отдела МВД России по Чекмагушевскому району поступило сообщение о столкновении легковых автомашин.Прибывший на место происшествия экипаж ГИБДД обнаружил, что на улице Бахтизина села Чекмагуш совершили столкновение "Фольскваген Туарег", принадлежащий местному жителю, и ВАЗ-2115, принадлежащий начальнику ГИБДД районного отдела полиции. В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства столкновения, в том числе находился ли сотрудник ГИБДД в момент ДТП сам за рулем своей машины. Назначена медэкспертиза на состояние алкогольного опьянения.