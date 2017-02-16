В Башкирии на программу поддержки молодым семьям направят миллиард рублей

- Изначально говорилось, что выплаты будут, начиная с 2017 года, а я уже получил ряд писем от молодых мам, которые пишут: у меня ребенок родился в декабре 2016 года, и что же теперь мне никаких денег не будет, - пояснил Хамитов. - Понятно, что мы должны как можно больше молодых мам охватить.