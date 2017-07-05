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Неполные семьи в Башкирии смогут получить 300 тысяч при рождении первенца

5 июля 2017, 10:31
Рустэм Хамитов сообщил об изменении положения о выплатах при рождении первенца.

В Башкирии изменили положение о выплате 300 тысяч рублей при рождении первенца для нуждающихся в улучшении жилья. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов на встрече с членами Общественной палаты республики нового созыва 4 июля, передает «Башинформ».

300 тысяч смогут теперь получать неполные семьи.

- Детишек не хватает. Поэтому мы пошли на то, чтобы платить 300 тысяч рублей семьям, которые стоят в очереди на жильё, – сказал Рустэм Хамитов. – Но в положении написано – только полной семье. Я попросил, чтобы пересмотрели положение. И мама-одиночка, и папа-одиночка, которые находятся в очереди, должны получить эти 300 тысяч рублей. Сейчас уже поправили документ, потому что нам нужно стимулировать рождаемость в этой части у тех, кто будет покупать себе жильё. Мы, конечно, поможем этим семьям.

Напомним, что в марте Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике. Согласно документу, в Башкирии с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату могут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном правительством республики, нуждающимися в жилье.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Общество
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