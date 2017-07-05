Неполные семьи в Башкирии смогут получить 300 тысяч при рождении первенца

- Детишек не хватает. Поэтому мы пошли на то, чтобы платить 300 тысяч рублей семьям, которые стоят в очереди на жильё, – сказал Рустэм Хамитов. – Но в положении написано – только полной семье. Я попросил, чтобы пересмотрели положение. И мама-одиночка, и папа-одиночка, которые находятся в очереди, должны получить эти 300 тысяч рублей. Сейчас уже поправили документ, потому что нам нужно стимулировать рождаемость в этой части у тех, кто будет покупать себе жильё. Мы, конечно, поможем этим семьям.