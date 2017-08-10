Ялалов проинспектировал ход ремонта дорог

В ночь на 10 августа глава администрации Уфы Ирек Ялалов, проинспектировал ход капитального ремонта на участках улично-дорожной сети города, которые вошли в 2017 году в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
В минувшую ночь основные работы развернулись на улицах Цюрупы, Сипайловской, проспекте Октября, Губайдуллина и других участках. В среднем за сутки дорожные рабочие укладывают около 2000 тонн асфальтобетонной смеси, сообщается на сайте администрации города.
Движение транспорта по полосам, где укладывается асфальт, закрывается не только на время проведения работ, но и на несколько часов после – для прохождения цикла полимеризации асфальта, отмечает пресс-служба администрации. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия.
Городские службы благодарят жителей Уфы за понимание и призывают проявить терпение в период проведения ремонта дорог и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.