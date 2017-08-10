Ялалов проинспектировал ход ремонта дорог

Движение транспорта по полосам, где укладывается асфальт, закрывается не только на время проведения работ, но и на несколько часов после – для прохождения цикла полимеризации асфальта, отмечает пресс-служба администрации. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия.