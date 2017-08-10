Красногорцы узнали, как зовут сына Радия Хабирова

Понятно, что для меня это был прыжок в неизвестность, потому что у меня абсолютно не было опыта подобного рода. Но мне кажется, каждый человек должен учиться, пока он еще может учиться. Я учусь, откровенно признаюсь, когда с коллегами начинал работать, обсуждать вопросы ЖКХ или строительства, я просто их не понимал. Многие вопросы, многие аббревиатуры, многие названия, наименования я не понимал. Поэтому просил коллег «переведите, что это такое?». Я и сейчас учусь, мне многое до сих пор неведомо и непонятно. Задача главы города не обязательно самому всё знать - это невозможно! Я же не могу закончить академию ЖКХ, стать строителем, орговиком культурных мероприятий. Моя задача организовать работу - найти команду пассионарных инициативных людей, честных, добросовестных, держащих слово, что очень важно, и, конечно, организовать контроль за этой работой», - сказал Радий Хабиров.