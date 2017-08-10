Красногорцы узнали, как зовут сына Радия Хабирова

Жители Красногорска узнали, как зовут сына своего мэра: на официальном Youtube-канале администрации городского округа появился ролик, где Радий Хабиров, отвечая на вопрос сотрудника канала, подтвердил известие о рождении сына, которого он назвал в честь своего отца - Фарита Бариевича Хабирова, директора Сайрановской средней школы Ишимбайского района Башкортостана, заслуженного работника профессионально-технического образования БАССР.
Это - первый сын у Радия Хабирова, у него две взрослых дочери и внучка - «Наследник - это особая радость, особая гордость, - поделился своими чувствами Радий Фаритович. - Я ещё не думал о том, как его буду воспитывать - хочу, чтобы он был счастливым, хорошим человеком. И если у нашей Родины, в нашей стране всё будет в порядке, то все будет зависеть только от него самого».
Неофициально весть о рождении сына появилась в Башкирии 4 июля 2017 года и вызвала поток поздравлений от имени представителей башкирских элит, направленный в адрес выдающегося земляка.
Ранее, на том же канале Радий Хабиров рассказал историю того, как он возглавил этот подмосковный город в начале 2017 года, покинув важный политический пост в Управлении внутренней политики Президента Российской Федерации.
«Предыдущим местом работы была Администрация Президента Российской Федерации - политический блок, рассказал Радий Хабиров. - Я проработал там почти девять лет. В какой-то момент я понял, что мои амбиции, которые я хотел реализовать, навыки, которые хотел применить для нашей страны, я использовал.
В какой-то момент я начал понимать, что профессионально «буксую». А когда человек «буксует» в профессиональном плане, он становится не так эффективен. Да, я всё знал, да я понимал, как выполнять поставленные задачи, и в принципе, мне кажется, всё это удавалось. Когда началась появляться какая-то внутренняя тоска, я начал искать, куда мне перейти на другое место работы. Я советовался со своим руководителем - Вячеславом Викторовичем Володиным, с другими коллегами, и когда поступило предложение от Андрея Юрьевича Воробьева, которого я давно знаю по работе в Государственной Думе, влиться в его команду - я не задумывался даже.
И когда с Андреем Юрьевичем мы разговаривали о том, где бы я мог применить свои возможности, я попросил, чтобы это было конкретное направление, может быть, не такое масштабное. Чтобы я мог утром встать, днём поработать и к вечеру сказать - вот я это сделал за прошедший день. Чтобы был виден результат, не через какие-то годы, мол, вот, я выстраивал политическую систему, работал с политическим партиями, а чтобы это была конкретная работа. И когда Андрей Юрьевич предложил поработать во главе города Красногорска, я не задумывался - мне было очень интересно.
Понятно, что для меня это был прыжок в неизвестность, потому что у меня абсолютно не было опыта подобного рода. Но мне кажется, каждый человек должен учиться, пока он еще может учиться. Я учусь, откровенно признаюсь, когда с коллегами начинал работать, обсуждать вопросы ЖКХ или строительства, я просто их не понимал. Многие вопросы, многие аббревиатуры, многие названия, наименования я не понимал. Поэтому просил коллег «переведите, что это такое?». Я и сейчас учусь, мне многое до сих пор неведомо и непонятно. Задача главы города не обязательно самому всё знать - это невозможно! Я же не могу закончить академию ЖКХ, стать строителем, орговиком культурных мероприятий. Моя задача организовать работу - найти команду пассионарных инициативных людей, честных, добросовестных, держащих слово, что очень важно, и, конечно, организовать контроль за этой работой», - сказал Радий Хабиров.