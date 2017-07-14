Радий Хабиров собрал в общественной палате Красногорска звёзд

Вчера, 13 июля, в Красногорске Московской области прошло первое заседание нового состава Общественной палаты. В него вошли много известных людей, сообщают «Новые Известия».
Жителям Башкирии Красногорск (его еще называют столицей Подмосковья) интересен тем, что его возглавляет Радий Хабиров, выходец из республики, бывший глава администрации президента Башкирии (2003-2008), долгое время работавший в администрации президента России (2008-2016). Администрацию Красногорска он возглавил в 2017 году. Некоторые эксперты до сих пор считают его одним из возможных претендентов на пост главы Башкирии, в случае если этот пост освободится.
В связи с этим весьма интересно узнать, с какими людьми будет работать Радий Хабиров, кого пригласили в Общественную палату Красногорска.
Вот только некоторые имена: певец Валерий Меладзе, актер Дмитрий Харатьян, член ОП РФ Максим Григорьев, депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова, легендарный пловец Шаварш Карапетян, политолог Аббас Галлямов, российский футболист, главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран и консультант команды «Что? Где? Когда?» Нурали Латыпов.
- Благодаря тому, что в формировании Общественной палаты приняли участие жители городского округа, у нас получилась очень серьезная, сильная команда. В нее вошли одни из самых известных, авторитетных и любимых горожанами жителей Красногорска, - приводит издание слова главы городского округа Красногорск Радия Хабирова. - Надеюсь, что в этом составе палата будет нашим надежным партнером в решении самых сложных и амбициозных задач. И конечно, что Общественная палата выступит неким контролером и покажет нам, если мы собьёмся с курса, направит нас в верное русло.
Такое фото Радий Хабиров выложил на своей странице в Facebook.
Состав палаты формировался в три этапа: 15 человек были утверждены указом губернатора Московской области Андрея Воробьева, 15 - делегированы общественной палатой Московской области, еще 15 членов были отобраны Советом депутатов городского округа Красногорск.