Радий Хабиров собрал в общественной палате Красногорска звёзд

- Благодаря тому, что в формировании Общественной палаты приняли участие жители городского округа, у нас получилась очень серьезная, сильная команда. В нее вошли одни из самых известных, авторитетных и любимых горожанами жителей Красногорска, - приводит издание слова главы городского округа Красногорск Радия Хабирова. - Надеюсь, что в этом составе палата будет нашим надежным партнером в решении самых сложных и амбициозных задач. И конечно, что Общественная палата выступит неким контролером и покажет нам, если мы собьёмся с курса, направит нас в верное русло.