Радий Хабиров: Мне хочется быть полезным людям

Выходец из Башкирии, в недавнем прошлом заместитель главы управления внутренней политики администрации Радий Хабиров завел свои личные аккаунты в популярных социальных сетях.
- Мне 52 года и сегодня я впервые завожу аккаунт в соцсетях. Просто раньше работа была не публичной. А сейчас, когда начал руководить администрацией Красногорска, понимаю, что, это неизбежно. Люди должны знать, что я делаю, а я должен знать их мнение, - объяснил свое решение наш земляк.
Радий Хабиров также объяснил свое кадровое назначение. По его словам работать в команде губернатора Московской области Андрея Воробьева почетно и перспективно.
- Красногорск – становится сейчас большим городом. Жителей у нас больше, чем в некоторых субъектах федерации. Это огромное хозяйство, руководство которым – творческая и ответственная задача, - написал теперь уже подмосковный чиновник. - Долгие восемь лет я был маленькой частью огромной машины российской внутренней политики. Ей управляют тысячи людей, и кто из них более эффективен, а кто менее – сказать сложно. Результат же своей работы на муниципальном уровне можно увидеть сразу. А мне, как и любому нормальному человеку, хочется быть полезным обществу. Здесь же - есть куда приложить усилия.
По мнению Хабирова, люди сегодня «хотят, чтобы власть делала то, что обязана делать, а руководители, которые не хотят этого делать или делают это плохо – не засиживались на своих местах».
Радий Хабиров также пообещал регулярно и лично вести свою страницу в социальных сетях.