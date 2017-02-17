Радий Хабиров: Мне хочется быть полезным людям

- Красногорск – становится сейчас большим городом. Жителей у нас больше, чем в некоторых субъектах федерации. Это огромное хозяйство, руководство которым – творческая и ответственная задача, - написал теперь уже подмосковный чиновник. - Долгие восемь лет я был маленькой частью огромной машины российской внутренней политики. Ей управляют тысячи людей, и кто из них более эффективен, а кто менее – сказать сложно. Результат же своей работы на муниципальном уровне можно увидеть сразу. А мне, как и любому нормальному человеку, хочется быть полезным обществу. Здесь же - есть куда приложить усилия.