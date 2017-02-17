mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Радий Хабиров: Мне хочется быть полезным людям

17 февраля 2017, 08:42
Глава будущей столицы Подмосковья рассказал, почему он избрал такой путь продолжения своей карьеры

Выходец из Башкирии, в недавнем прошлом заместитель главы управления внутренней политики администрации Радий Хабиров завел свои личные аккаунты в популярных социальных сетях.

- Мне 52 года и сегодня я впервые завожу аккаунт в соцсетях. Просто раньше работа была не публичной. А сейчас, когда начал руководить администрацией Красногорска, понимаю, что, это неизбежно. Люди должны знать, что я делаю, а я должен знать их мнение, - объяснил свое решение наш земляк.

Радий Хабиров также объяснил свое кадровое назначение. По его словам работать в команде губернатора Московской области Андрея Воробьева почетно и перспективно.

- Красногорск – становится сейчас большим городом. Жителей у нас больше, чем в некоторых субъектах федерации. Это огромное хозяйство, руководство которым – творческая и ответственная задача, - написал теперь уже подмосковный чиновник. - Долгие восемь лет я был маленькой частью огромной машины российской внутренней политики. Ей управляют тысячи людей, и кто из них более эффективен, а кто менее – сказать сложно. Результат же своей работы на муниципальном уровне можно увидеть сразу. А мне, как и любому нормальному человеку, хочется быть полезным обществу. Здесь же - есть куда приложить усилия.

По мнению Хабирова, люди сегодня «хотят, чтобы власть делала то, что обязана делать, а руководители, которые не хотят этого делать или делают это плохо – не засиживались на своих местах».

Радий Хабиров также пообещал регулярно и лично вести свою страницу в социальных сетях.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07