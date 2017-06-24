Эльвира Аиткулова: Я не согласна с позицией, что башкирский язык не нужен

- Я опираюсь на те законы, которые регулируют эту сферу. У нас родные языки идут в вариативной части. Все что касается родных языков то в этой части, я согласна с позицией родителей. Выбирать нужно тот родной язык, который ты считаешь нужным, - отметила в разговоре с политобозревателем Медиакорсети парламентарий. - Что касается изучения башкирского языка, как государственного, то лично мне интересна сама постановка вопроса. Если статусом государственного языка обладает башкирский язык, то почему вокруг этого идет такая полемика. По закону госязыки изучаются в обязательном порядке.