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Эльвира Аиткулова: Я не согласна с позицией, что башкирский язык не нужен

24 июня 2017, 18:49
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова считает, что башкирский язык, как государственный в республике обязателен для изучения в школах. Она не согласна с позицией родителей, которые считают, что башкирский язык не нужен.

- Я опираюсь на те законы, которые регулируют эту сферу. У нас родные языки идут в вариативной части. Все что касается родных языков то в этой части, я согласна с позицией родителей. Выбирать нужно тот родной язык, который ты считаешь нужным, - отметила в разговоре с политобозревателем Медиакорсети парламентарий. - Что касается изучения башкирского языка, как государственного, то лично мне интересна сама постановка вопроса. Если статусом государственного языка обладает башкирский язык, то почему вокруг этого идет такая полемика. По закону госязыки изучаются в обязательном порядке.

По мнению депутата Госсобрания, «если нам не хватает где то аргументации, почему мы должны изучать башкирский язык как государственный, то на мой взгляд здесь необходимо определение Конституционного суда России. В стране более двух десятков национальных республик, где есть статус второго государственного языка.

- Может, есть смысл обратиться всем вместе и поставить вопрос: Что есть государственный язык субъекта, какие у него есть полномочия, обязателен ли он к изучению? Я не согласна с позицией родителей, которые считают, что башкирский язык не нужен. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос успешным. Напомню, что по закону глава Башкортостана должен владеть двумя государственными языками республики. Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы в будущем ваш ребенок баллотировался и стал руководителем нашего региона, то язык башкирский надо учить,

- сказала в заключение председатель комитета Госсобрания по образования Эльвира Аиткулова.

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