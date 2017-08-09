5 особенностей банкротства физического лица

В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства. Скорее всего, у вас и так будет аллергия на кредиты. Но если же вдруг опять решитесь на это неблагодарное занятие и даже найдется банк-камикадзе, который согласится дать в долг фактическому банкроту, следует иметь в виду: вновь обратиться в суд с заявлением о банкротстве вам будет нельзя еще в течение пять лет. Придется платить по счетам. На те же пять лет вам будет закрыт путь за границу. В течение трех лет вы будете не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в системе управлении предприятия или организации – разве что на неофициальной основе в виде кладезя полезных советов.