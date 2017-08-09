5 особенностей банкротства физического лица

1. Нужно объективно сопоставить все критерии банкрота.
Прежде всего, ваш долг по кредитам должен быть действительно неподъемным, а выплаты по ним - несравнимы с размером доходов вашей семьи. Потому что даже если сумма долга превысила миллион, но выплаты по кредиту всего на пару тысяч рублей превышают ваш ежемесячный доход, судья не примет ваше дело к рассмотрению. В этом случае проще договориться с банком о реструктуризации долга, иначе вас могут заподозрить в попытке преднамеренного банкротства. Если же бремя долга и размер выплат реально велики, то по закону вы сможете подать заявление о банкротстве не раньше, чем через полгода после полного прекращения платежей по кредитам.
2. Будьте готовы к непрерывной психической атаке со стороны кредиторов.
За все это время представители банков и коллекторы буквально сведут с ума вас, ваших родных, доверителей по кредитам, работодателей и всех остальных, чьи телефоны смогут найти. После этого у вас может больше не остаться друзей. Если банки успеют подать в суд и добиться положительного решения по своим искам, то за вас примутся еще и судебные приставы, получившие исполнительные листы. Поэтому с подачей заявления о банкротстве в Арбитражный суд лучше не тянуть. В период судебного процесса звонки от банков и коллекторов не прекратятся, но энтузиазма у них заметно убавится. Приставы тоже должны будут ждать окончания процесса в Арбитражном суде.
3. Важно осознать, что банкротство – это не дешевая процедура.
В общей сложности процедура банкротства от первого дня, когда вы решите ею заняться, и до последнего дня, когда суд спишет с вас долги, обойдется вам, как минимум в 200 тысяч рублей. И то при самом благоприятном стечении обстоятельств. К счастью, с этой суммой придется расстаться не единовременно, а постепенно, по мере необходимости.
В эту сумму входят:
1. Услуги адвоката – не менее 50 тысяч рублей. Без него вы не справитесь, потому что для выстраивания защиты нужно не только уметь хорошо считать и знать законы, но и владеть судебной практикой и знать о различных нюансах вплоть до капризов конкретного судьи. Обычно можно договориться с адвокатом об оплате его услуг в рассрочку.
2. Справки из банков, налоговой инспекции и прочих учреждений - почти каждый такой документ стоит от 50 до 600 рублей. Чем больше у вас кредиторов – тем больше затраты на справки. Попытки поспорить с менеджерами о том, что они нарушают закон о защите прав потребителей, не принесут успеха, потому что они всего лишь выполняют служебные инструкции, а вступать в судебные споры из-за 500 рублей в ваши планы не входит.
3. Госпошлина в суд – с января 2017 года ее размер снизился до 300 рублей, а ранее достигал 6000 рублей.
4. Оплата услуг финансового управляющего - даже если вы еще не нашли такого специалиста, вы обязаны перед подачей заявления в канцелярию внести на депозит Арбитражного суда 25 тысяч рублей, которые по окончании процесса будут выплачены финансовому управляющему в качестве гонорара. Другое дело, что управляющих, готовых взяться за банкротство физлица по госрасценкам, крайне мало, и, скорее всего, вам придется выложить за его услуги, как минимум, вдвое большую сумму. А без него вас не объявят банкротом и процедуру реализации имущества не начнут.
5. Рассылка документов кредиторам – копии искового заявления и решения суда о признании вас банкротом необходимо разослать в виде заказных писем кредиторам и представить в суд заверенный на почте реестр рассылки в подтверждение того, что все заинтересованные стороны оповещены о начале рассмотрения вашего дела. Окончательное решение суда также должно быть разослано кредиторам заказными письмами, это лишит их возможности в случае несогласия с решением суда опротестовать его по истечении официального срока апелляции или обвинить вас в мошенничестве.
6. Выкуп имущества, указанного в исковом заявлении, – подавая заявление, нужно будет указать в нем имущество, реализация которого позволит вам хотя бы оплатить судебные издержки. Как правило, речь идет о сумме в 40-50 тысяч рублей. Поскольку никакого солидного имущества за банкротом, как правило, не числится, в этот «черный список» вносятся телевизоры, холодильники, пылесосы и т.п. домашний скарб. Логику в этом искать не стоит, поскольку почти все указанные выше затраты вы понесете до начала процесса, а реализовать имущество сможете в лучшем случае через полгода после начала процедуры банкротства. Чтобы процесс завершился как можно быстрее, лучше выкупить это имущество самостоятельно, передав средства финансовому управляющему вместе с паспортными данными того, кто якобы выкупает вещи. Иначе реализация ваших вещей через сайты типа «Авито» затянется на годы.
7. Ксерокопирование и сканирование документов – это тоже не самое дешевое занятие в наше время.
8. Непредвиденные транспортные, телефонные и прочие расходы – они, как правило, возникают именно в тот момент, когда семейный бюджет и без того скорее пуст, чем полон.
4. Ваши доходы должен контролировать финансовый управляющий.
Ваша зарплата в период процедуры банкротства должна перечисляться на специальный счет, открытый в банке финансовым управляющим, а уже с него он должен ежемесячно выделять вам средства в размере сумм прожиточного минимума на каждого члена семьи.
5. После банкротства вас ждет частичное поражение в правах.
В соответствии со статьей 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства. Скорее всего, у вас и так будет аллергия на кредиты. Но если же вдруг опять решитесь на это неблагодарное занятие и даже найдется банк-камикадзе, который согласится дать в долг фактическому банкроту, следует иметь в виду: вновь обратиться в суд с заявлением о банкротстве вам будет нельзя еще в течение пять лет. Придется платить по счетам. На те же пять лет вам будет закрыт путь за границу. В течение трех лет вы будете не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в системе управлении предприятия или организации – разве что на неофициальной основе в виде кладезя полезных советов.
Информация о вашем положении банкрота будет доступна в интернете всем любопытным на соответствующих сервисах, - неприятно, конечно. Но уж раз назвался банкротом, терпи.
Главное – не отчаиваться и идти к цели. Помните, что вы отвечаете за будущее своей семьи, и берегите себя, потому что в случае вашей неожиданной гибели бремя ваших долгов перейдет на семью.
Но если вы справитесь со всеми этими сложностями, то получите шанс освободиться от долгов и начать жизнь «с чистого листа».