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В Башкирии обнаружена подпольная мастерская по изготовлению оружия

8 августа 2017, 13:31
В Стерлитамаке двое местных жителей пытались продать гладкоствольный пистолет, а также охотничьи патроны.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчины в возрасте 41 и 52 лет были задержаны сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии. Экспертиза показала, что пистолет был изготовлен кустарным способом.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские совместно с республиканскими управлениями ФСБ и Росгвардии обнаружили подпольную мастерскую по переделке и изготовлению оружия. Мастерская была оборудована в квартире, принадлежавшей одному их подозреваемых. Также в ходе проведенных обысков по местам жительства и пребывания задержанных, было обнаружено и изъято более десятка нарезных карабинов и гладкоствольных ружей, различных марок.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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