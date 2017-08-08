В Башкирии обнаружена подпольная мастерская по изготовлению оружия

В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские совместно с республиканскими управлениями ФСБ и Росгвардии обнаружили подпольную мастерскую по переделке и изготовлению оружия. Мастерская была оборудована в квартире, принадлежавшей одному их подозреваемых. Также в ходе проведенных обысков по местам жительства и пребывания задержанных, было обнаружено и изъято более десятка нарезных карабинов и гладкоствольных ружей, различных марок.