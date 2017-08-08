На полях Башкирии начались уборочные работы

Отличительной особенностью нынешнего года является то, что одновременно с зернобобовыми культурами и озимыми зерновыми, идёт уборка яровых культур (овес, ячмень горох), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодняшний день озимые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 10,1 тыс. га (3 %) и яровые на 5,2 тыс.га (1 %), обмолочены, соответственно, на площади 1,8 тыс.га и 0,8 тыс.га.
На сайте ведомства говорится, что урожайность озимых выше – 24,6 центнера с гектара, тогда как яровые на круг дают по 20,6 центнера. Из озимых лучше всего уродилась пшеница – 25,8 центнера с гектара, из яровых лучших результатов даёт ячмень – 23,3 центнера с гектара.