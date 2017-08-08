На полях Башкирии начались уборочные работы

На сайте ведомства говорится, что урожайность озимых выше – 24,6 центнера с гектара, тогда как яровые на круг дают по 20,6 центнера. Из озимых лучше всего уродилась пшеница – 25,8 центнера с гектара, из яровых лучших результатов даёт ячмень – 23,3 центнера с гектара.