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В Уфе пройдут вечера живой музыки на свежем воздухе

17 августа 2016, 17:17
Вход на концерты - бесплатный для всех.

В Уфе с 22 по 24 августа в 19:00 перед Лайфстайл-центром «Башкирия» можно будет вживую услышать классические и джазовые произведения в исполнении талантливых музыкантов.

Программа:

22 августа: выступление скрипичных дуэтов - скрипачки Нурии Султаншиной и пианистки Юлии Абросимовой.

23 августа: прозвучат композиции Джаз&Блюз в исполнении саксофониста Михаила Бычкова.

24 августа: шедевры классической музыки исполнят скрипач Рустэм Сулейманов и пианист Марат Губайдуллин.

Вход бесплатный для всех. Программа рассчитана для взрослых и детей 0+.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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