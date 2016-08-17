В Уфе пройдут вечера живой музыки на свежем воздухе

В Уфе с 22 по 24 августа в 19:00 перед Лайфстайл-центром «Башкирия» можно будет вживую услышать классические и джазовые произведения в исполнении талантливых музыкантов.
Программа:
22 августа: выступление скрипичных дуэтов - скрипачки Нурии Султаншиной и пианистки Юлии Абросимовой.
23 августа: прозвучат композиции Джаз&Блюз в исполнении саксофониста Михаила Бычкова.
24 августа: шедевры классической музыки исполнят скрипач Рустэм Сулейманов и пианист Марат Губайдуллин.
Вход бесплатный для всех. Программа рассчитана для взрослых и детей 0+.