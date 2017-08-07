В Башкирии следователи займутся делом о гибели рабочего «Кроношпана»

Уфимский межрайонный следственный отдел следственного управления СК по РФ по Башкирии проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника «Кроношпан-Башкортостан».
Как сообщается на сайте ведомства, 3 августа водитель автопогрузчика, «осуществляя работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO», не предвидя, что нарушение правил по технике безопасности и охране труда приведет к наступлению тяжких последствий, не убедившись в отсутствии людей в зоне намеченного маневра, привел в движение автопогрузчик и допустил наезд на 58-летнего работника предприятия, который скончался на месте происшествия от полученных травм».
Проверка проводится по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отмечается в сообщении.