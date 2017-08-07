mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии следователи займутся делом о гибели рабочего «Кроношпана»

7 августа 2017, 18:35
Несчастный случай произошел 3 августа.

Уфимский межрайонный следственный отдел следственного управления СК по РФ по Башкирии проводит доследственную проверку по факту гибели сотрудника «Кроношпан-Башкортостан».

Как сообщается на сайте ведомства, 3 августа водитель автопогрузчика, «осуществляя работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO», не предвидя, что нарушение правил по технике безопасности и охране труда приведет к наступлению тяжких последствий, не убедившись в отсутствии людей в зоне намеченного маневра, привел в движение автопогрузчик и допустил наезд на 58-летнего работника предприятия, который скончался на месте происшествия от полученных травм».

Проверка проводится по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

Материалы по теме
«Кроношпан Башкортостан» оштрафован за нарушение трудовых правВ строительство второй очереди завода Кроношпан в Уфе вложат 200 млн евро Экологи в Уфе вновь заявили о необходимости экспертизы «Кроношпана»
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48