В Башкирии следователи займутся делом о гибели рабочего «Кроношпана»

Как сообщается на сайте ведомства, 3 августа водитель автопогрузчика, «осуществляя работы по разгрузке деревянных опилок на механизированном автомобиле марки «VOLVO», не предвидя, что нарушение правил по технике безопасности и охране труда приведет к наступлению тяжких последствий, не убедившись в отсутствии людей в зоне намеченного маневра, привел в движение автопогрузчик и допустил наезд на 58-летнего работника предприятия, который скончался на месте происшествия от полученных травм».