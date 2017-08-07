Трагедия в Бирском районе Башкирии: девять человек погибли в пожаре

Сегодня, 7 августа, ночью в селе Угузево Бирского района Башкирии загорелся бревенчатый дом, в пожаре погибли 9 человек, пятеро из которых - дети, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 2 часа 24 минуты. Предварительная причина возгорания -неисправность электропроводки. Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело. Проводится тщательная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия, на место выехали ведущие криминалисты и судмедэксперты ведомства.
- По прибытию к месту вызова пожарных подразделений, установлено, что огнем значительно поврежден жилой бревенчатый дом мансардного типа размером 7х8 метров. На тушении работали 14 единиц техники и 27 человек личного состава, в том числе от МЧС 7 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по РБ.
Пожар полностью потушен был в 4.30 - Погибли девять человек, ещё трое пострадали. С пострадавшими работают психологи Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, –говорится на сайте управления.