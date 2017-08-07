Трагедия в Бирском районе Башкирии: девять человек погибли в пожаре

Сегодня, 7 августа, ночью в селе Угузево Бирского района Башкирии загорелся бревенчатый дом, в пожаре погибли 9 человек, пятеро из которых - дети, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 2 часа 24 минуты. Предварительная причина возгорания -неисправность электропроводки. Следственный комитет РФ по Башкирии возбудил уголовное дело. Проводится тщательная проверка, выясняются все причины и обстоятельства происшествия, на место выехали ведущие криминалисты и судмедэксперты ведомства.