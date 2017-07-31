Слесарь, повар и робототехник: в Башкирии утвердили ТОП-50 профессий

Распоряжение правительства, подписанное премьер-министром республики Рустэмом Мардановым, опубликовано на официальном интернет-портале РБ.
Цель документа – совершенствование механизма формирования госзаказа республики на подготовку кадров среднего профессионального образования.
Перечень состоит из 50 пунктов, в том числе 18 профессий и 32 специальности.
«Топовыми», как следует из документа, для Башкирии являются такие профессии, как мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер слесарных работ, токарь, повар, кондитер, пчеловод, графический дизайнер, сварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, лаборант по контролю качества сырья, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, станочник.
Перечень специальностей включает в себя сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности, мехатроника и мобильная робототехника, печатное дело, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, гостиничное дело, переработка нефти и газа, технология продукции общественного питания, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, декоративно-прикладное искусство и т.д.