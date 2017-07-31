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Слесарь, повар и робототехник: в Башкирии утвердили ТОП-50 профессий

31 июля 2017, 12:34
Правительство Башкирии сформировало перечень востребованных и перспективных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики республики.

Распоряжение правительства, подписанное премьер-министром республики Рустэмом Мардановым, опубликовано на официальном интернет-портале РБ.

Цель документа – совершенствование механизма формирования госзаказа республики на подготовку кадров среднего профессионального образования.

Перечень состоит из 50 пунктов, в том числе 18 профессий и 32 специальности.

«Топовыми», как следует из документа, для Башкирии являются такие профессии, как мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер слесарных работ, токарь, повар, кондитер, пчеловод, графический дизайнер, сварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, лаборант по контролю качества сырья, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, станочник.

Перечень специальностей включает в себя сетевое и системное администрирование, информационные системы и программирование, обеспечение информационной безопасности, мехатроника и мобильная робототехника, печатное дело, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, гостиничное дело, переработка нефти и газа, технология продукции общественного питания, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, декоративно-прикладное искусство и т.д.

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