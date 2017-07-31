Слесарь, повар и робототехник: в Башкирии утвердили ТОП-50 профессий

«Топовыми», как следует из документа, для Башкирии являются такие профессии, как мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастер слесарных работ, токарь, повар, кондитер, пчеловод, графический дизайнер, сварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, лаборант по контролю качества сырья, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, станочник.