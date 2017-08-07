Глава Башкирии о пожаре в Бирском районе: Очень тяжелая история

- Своим указом я объявил 7 августа днём траура. В пожаре погибли 9 человек – благополучная семья. Опять, скорее всего, неосторожное обращение с огнём. Хозяин дома курил в сенях. Огонь пошёл оттуда. Все слова соболезнования. Жизни детишек не вернёшь, очень жалко, - сказал Рустэм Хамитов.
Глава региона обратил внимание глав администраций муниципалитетов на установку противопожарных датчиков в домах.
- У нас в этом году уже были случаи, когда срабатывали датчики и семьи спаслись. В частности, в Абзелиловском районе муж, жена, трое детей, услышав сигнал оповещателя, успели покинуть горящий дом и остались живы, — отметил Рустэм Хамитов. - Сгоревший дом заново, наверное, нужно построить, разрушен. 5-6 дней, максимум неделя, 10 дней, и всё восстановим. Вот в Салаватском районе крышу общежития снесло в начале лета. Никто не взялся сразу. Кровлю можно было за 3 миллиона делать, а сейчас уже надо 20 миллионов. Наплевательское отношение чиновников. Не сделали вовремя, значит, из зарплаты их вычитать будем. Здесь же суммы небольшие, для нас это несущественно. Всё компенсируем, поможем. Но страхованием нужно заниматься. Это же небольшие суммы. Ну почему жизнь не учит?
Напомним, что сегодня ночью загорелся один из домов села Угузево Бирского района. Прибывшие к горящему дому сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе пожилую хозяйку дома. В доме были обнаружены тела девяти человек, в том числе пяти детей. Указом Главы РБ в понедельник, 7 августа, объявлен траур по погибшим в пожаре.