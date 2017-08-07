Глава Башкирии о пожаре в Бирском районе: Очень тяжелая история

- У нас в этом году уже были случаи, когда срабатывали датчики и семьи спаслись. В частности, в Абзелиловском районе муж, жена, трое детей, услышав сигнал оповещателя, успели покинуть горящий дом и остались живы, — отметил Рустэм Хамитов. - Сгоревший дом заново, наверное, нужно построить, разрушен. 5-6 дней, максимум неделя, 10 дней, и всё восстановим. Вот в Салаватском районе крышу общежития снесло в начале лета. Никто не взялся сразу. Кровлю можно было за 3 миллиона делать, а сейчас уже надо 20 миллионов. Наплевательское отношение чиновников. Не сделали вовремя, значит, из зарплаты их вычитать будем. Здесь же суммы небольшие, для нас это несущественно. Всё компенсируем, поможем. Но страхованием нужно заниматься. Это же небольшие суммы. Ну почему жизнь не учит?