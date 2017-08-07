В Башкирии объявлен траур по девяти погибшим в страшном пожаре

Напомним, что сегодня ночью загорелся один из домов села Угузево Бирского района. Прибывшие к горящему дому сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе пожилую хозяйку дома. В доме были обнаружены тела девяти человек, в том числе пяти детей. Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, в том числе осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело.