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В Башкирии объявлен траур по девяти погибшим в страшном пожаре

7 августа 2017, 11:05
Сегодня, 7 августа, в Башкирии объявлен день траура по погибшим в страшном пожаре в Бирском районе республики.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, которое начало свое заседание с минуты молчания. На зданиях приспущены флаги.

Напомним, что сегодня ночью загорелся один из домов села Угузево Бирского района. Прибывшие к горящему дому сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе пожилую хозяйку дома. В доме были обнаружены тела девяти человек, в том числе пяти детей. Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, в том числе осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Правительству Республики Башкортостан поручено организовать «горячую линию» для оперативного информирования родных и близких погибших. Главе администрации Бирского района поручено оказать содействие родным и близким погибших в организации похорон.

Ведущие эксперты криминалистики выехали на место происшествия, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

Медиакорсеть выражает соболезнования родным и близким погибших.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Общество
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