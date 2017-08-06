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В Башкирии в ДТП скончалась невеста, трое в больнице

6 августа 2017, 11:30
Девушка за рулем отечественной легковушки скончалась до приезда скорой помощи.

5 августа утром в Туймазинском районе на 23 километре автодороги Бишкураево-Аднагулово-Новые Бишинды 31-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем «Nissan Cefiro» столкнулся с «ВАЗ-2115», за рулем которого находилась 23-летняя девушка, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики.

Водитель отечественной легковушки скончалась до приезда скорой, а её 26-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Известно, что девушка за рулем спешила на собственную свадьбу. Водитель иномарки с тяжелыми травмами также доставлен в больницу, его пассажирка из города Туймазы госпитализирована.

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