В Башкирии в ДТП скончалась невеста, трое в больнице

Водитель отечественной легковушки скончалась до приезда скорой, а её 26-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Известно, что девушка за рулем спешила на собственную свадьбу. Водитель иномарки с тяжелыми травмами также доставлен в больницу, его пассажирка из города Туймазы госпитализирована.