В Башкирии в ДТП скончалась невеста, трое в больнице

5 августа утром в Туймазинском районе на 23 километре автодороги Бишкураево-Аднагулово-Новые Бишинды 31-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем «Nissan Cefiro» столкнулся с «ВАЗ-2115», за рулем которого находилась 23-летняя девушка, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики.
Водитель отечественной легковушки скончалась до приезда скорой, а её 26-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Известно, что девушка за рулем спешила на собственную свадьбу. Водитель иномарки с тяжелыми травмами также доставлен в больницу, его пассажирка из города Туймазы госпитализирована.