Праздник живота: фотоотчет с первого уфимского Аш-Маркета в Арт-Квадрате

5 и 6 августа в новом творческом пространстве Уфы "Арт-Квадрат" проходил "Аш-Маркет", который организаторы позиционировали как "городской гастрономический проект, объединяющий различные направления проведения тематических мероприятий, связанных с культурой потребления еды", а по факту это был фестиваль еды, ярмарка с упором на фастфуд, ну или же просто - сабантуй для желудка.