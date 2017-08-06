Праздник живота: фотоотчет с первого уфимского Аш-Маркета в Арт-Квадрате

5 и 6 августа в новом творческом пространстве Уфы "Арт-Квадрат" проходил "Аш-Маркет", который организаторы позиционировали как "городской гастрономический проект, объединяющий различные направления проведения тематических мероприятий, связанных с культурой потребления еды", а по факту это был фестиваль еды, ярмарка с упором на фастфуд, ну или же просто - сабантуй для желудка.
Мы решили посетить праздник и показать вам все самое вкусное и аппетитное, что вы пропустили.
Сразу стоит отметить, Аш-Маркет должен был начаться в 12:00 и закончиться в 20:00, но уже к 17 часам поесть что-то было проблематично — продукты заканчивались, посетителей становилось все меньше, но и очередей практически не было.
Около 15 стендов с разнообразными блюдами и напитками, импровизированные столы, созданные из бочек и деревянных досок, такой же современный амфитеатр из нагромождения деревянных поддонов — примерно так выглядит фестиваль еды в Арт-Квадрате.
Хотелось бы похвалить низкие цены, но они вполне обычные, никаких скидок в честь фестиваля еды замечено не было. Например вот кофе, от 100 до 250 рублей. За такую же цену можно насладиться горячим напитком в любимой кофейне.
Удивили своей оригинальностью вот такие кульки, в них содержатся орехи с различными специями. Правда, учитывая, что кулек непрозрачный, купить можно кота в мешке.
Настоящий травяной чай родом из Китая.
А это сабих, стритфуд родом из Израиля. Сочетание свежих и маринованых огурцов способно довести до ярости любого повара.
Традиционные бургеры, которые за последние 2 года прочно завоевали Уфу.
Пироги, повар не пожалел теста
А это полезная еда из русской печи. Хлеб по цене мяса — все как мы любим.
Хот-дог, в котором овощей больше, чем мяса. Заметим, практически у каждой лавки основное блюдо было выставлено напоказ в качестве демонстрации, таким образом каждый гость мог примерно оценить, что он покупает.
Освежающие напитки нужно размешивать исключительно сверлом, вы не знали?
Для любителей необычного стритфуда был кумыс!
Приятные на вид напитки. Интересно, сколько они стояли на солнце?
Роллы из хлеба с огурцами и помидорами — без комментариев.
И напоследок взбитый мед, с добавками из орехов и фруктов. Невероятная вкуснятина.