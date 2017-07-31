В Уфе пройдет фестиваль уличной еды под открытым небом

5 и 6 августа с 13:00 до 20:00 в уфимском центре Арт-Квадрат на Чернышевского, 88 пройдет фестиваль еды «АшМаркет». Тема фестиваля – «Кухни народов мира». Повара порадуют гостей фестиваля оригинальными авторскими напитками, экзотическими сортами кофе и чая, травяными сборами. Также можно будет отведать различные интерпретации плова, колумбийские сладости, фермерские продукты, балийский носи-горенг, саббих-сэндвич, лепешки наан и многое другое.