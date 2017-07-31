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В Уфе пройдет фестиваль уличной еды под открытым небом

31 июля 2017, 15:33
Он будет проходить в течение двух дней.

5 и 6 августа с 13:00 до 20:00 в уфимском центре Арт-Квадрат на Чернышевского, 88 пройдет фестиваль еды «АшМаркет». Тема фестиваля – «Кухни народов мира». Повара порадуют гостей фестиваля оригинальными авторскими напитками, экзотическими сортами кофе и чая, травяными сборами. Также можно будет отведать различные интерпретации плова, колумбийские сладости, фермерские продукты, балийский носи-горенг, саббих-сэндвич, лепешки наан и многое другое.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по итальянской пасте и приготовлению стейков. Вадим Жумабаев проведет лекцию о кумысе. Там же можно будет поучиться рисовать натюрморты с едой у преподавателя «Творческой лаборатории».

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#Новости#Злата Зукович#Город
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