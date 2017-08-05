В Уфе главному архитектору пытались дать взятку в 1000 долларов

- Отец генерального директора фирмы в декабре 2016 года попытался передать главному архитектору взятку в размере 1 тысяча долларов США в подарочном конверте. Муниципальный служащий пресек незаконные действия мужчины и сообщил о случившемся в полицию и прокуратуру, - сообщили в прокуратуре Башкирии. После рассмотрения уголовного дела суд назначил коммерческой фирме штраф в размере 1 млн. рублей и конфисковал 1 тыс. долларов США.