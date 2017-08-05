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В Уфе главному архитектору пытались дать взятку в 1000 долларов

5 августа 2017, 09:57
В Уфе крупный штраф получила фирма, которая хотела подкупить главного столичного архитектора. Чиновнику за решение вопроса предлагали 1000 долларов.

Следствием установлено, что руководство предприятия «Царский дворец» обращалось в Управление архитектуры за разрешением на строительство базы отдыха, но получило отказ от администрации Уфы.

- Отец генерального директора фирмы в декабре 2016 года попытался передать главному архитектору взятку в размере 1 тысяча долларов США в подарочном конверте. Муниципальный служащий пресек незаконные действия мужчины и сообщил о случившемся в полицию и прокуратуру, - сообщили в прокуратуре Башкирии. После рассмотрения уголовного дела суд назначил коммерческой фирме штраф в размере 1 млн. рублей и конфисковал 1 тыс. долларов США.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
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