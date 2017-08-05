mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Предприниматели Башкирии соберутся в Кумертау

5 августа 2017, 14:20
Ежегодный День предпринимательства Башкирии пройдет в Кумертау 25 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

– День предпринимательства – традиционная площадка для бизнеса республики. Каждый год мы ищем новые формы работы, приглашаем интересных спикеров. В рамках события состоятся: открытый диалог в формате «вопрос-ответ», сессия с ТОП-экспертами, а так же семинары, мастер-классы и конференции. Особый акцент уделяется B2B-площадкам, – сообщил президент Торгово-промышленной палаты региона Азат Фазлыев.

Участники форума смогут познакомиться с организациями, осуществляющими поддержку бизнеса; наладить полезные деловые контакты; обменяться опытом в кругу единомышленников. Желающим принять участие в мероприятиях Дня предпринимательства необходимо пройти регистрацию.

Материалы по теме
Башкирия получила 5 миллионов на развитие социального предпринимательстваПравительство перераспределило субсидии на развитие предпринимательстваРустэм Хамитов: Предпринимательство ждет от власти поддержки
#Новости#Азат Гиззатуллин#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48