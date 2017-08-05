Предприниматели Башкирии соберутся в Кумертау

– День предпринимательства – традиционная площадка для бизнеса республики. Каждый год мы ищем новые формы работы, приглашаем интересных спикеров. В рамках события состоятся: открытый диалог в формате «вопрос-ответ», сессия с ТОП-экспертами, а так же семинары, мастер-классы и конференции. Особый акцент уделяется B2B-площадкам, – сообщил президент Торгово-промышленной палаты региона Азат Фазлыев.