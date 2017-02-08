Башкирия получила 5 миллионов на развитие социального предпринимательства

Башкирия в этом году получит из федерального бюджета 5 млн руб на развитие социального предпринимательства. Как сообщили в пресс-службе регионального госкомитета по туризму, эти средства госкомитет выиграл в конкурсе минэкономразвития России по привлечению федеральных средств для поддержки малого и среднего бизнеса.