Министр образования Башкирии пояснила, как будут изучать родные языки

- Это продолжается уже четвертый год, поэтому мы не видим никакой проблемы в том, что дальше что-то будет сокращаться. Дети у нас по новым стандартам обучаются уже в седьмом классе. Родители пишут заявление о том, какой язык они выбирают в качестве родного, и, исходя из этого, класс изучает тот или иной язык — башкирский, татарский, марийский и еще 11 языков, которые у нас изучаются в школах», — сказала руководитель образовательного ведомства. Также Шафикова сообщила, что если школьник не выберет башкирский язык в качестве родного, то он будет предложен им в качестве факультатива. То есть в любом случае без нагрузки учителя башкирского языка не останутся.