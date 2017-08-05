Министр образования Башкирии пояснила, как будут изучать родные языки

По ее словам с каждого родителя должны взять заявление, какой язык для своего ребенка он выбирает в качестве родного, сообщает агентство «Башинформ».
- Это продолжается уже четвертый год, поэтому мы не видим никакой проблемы в том, что дальше что-то будет сокращаться. Дети у нас по новым стандартам обучаются уже в седьмом классе. Родители пишут заявление о том, какой язык они выбирают в качестве родного, и, исходя из этого, класс изучает тот или иной язык — башкирский, татарский, марийский и еще 11 языков, которые у нас изучаются в школах», — сказала руководитель образовательного ведомства. Также Шафикова сообщила, что если школьник не выберет башкирский язык в качестве родного, то он будет предложен им в качестве факультатива. То есть в любом случае без нагрузки учителя башкирского языка не останутся.
В министерстве также рассматривают необходимость изучения башкирского языка не только в общем образовании, но и для других категорий желающих. По словам министра, свое желание изучать башкирский язык выражают студенты, работающие люди, пенсионеры. Для них будут расширяться возможности, предоставляться условия для изучения через дистанционные, электронные формы обучения. Для этого появятся новые учебные пособия по изучению башкирского языка, анимация, художественные фильмы, которые точно также будут учить башкирскому языку.