Министр образования Башкирии: Споры об изучении родных языков нам помогают

- Эти споры нам только на руку. Они позволяют системе образования получать дополнительное финансирование на издание учебников, и авторские коллективы понимают, в каком направлении им работать. Мы только благодарны этой волне дискуссий в обществе и среди родителей, она активизировала изучение этой проблемы, - рассказала Медиакорсети в рамках выездного заседания комитета Госсобрания Башкирии в Чишминском районе Гульназ Шафикова.