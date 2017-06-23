Министр образования Башкирии: Споры об изучении родных языков нам помогают

- Эти споры нам только на руку. Они позволяют системе образования получать дополнительное финансирование на издание учебников, и авторские коллективы понимают, в каком направлении им работать. Мы только благодарны этой волне дискуссий в обществе и среди родителей, она активизировала изучение этой проблемы, - рассказала Медиакорсети в рамках выездного заседания комитета Госсобрания Башкирии в Чишминском районе Гульназ Шафикова.
Что касается вопроса согласия родителей на изучение их детьми родных языков в школах, министр образования пояснила, что на сайте ведомства они разместили документ, разъясняющий все вопросы по данной проблеме.
- Для изучения башкирского языка как государственного необходимо спрашивать мнение коллегиального органа школы (родительского совета или комитета). А для изучения родного языка обязательным условием является заявление родителей. Поэтому надо разделять эти два понятия: башкирский, как государственный, и башкирский, как родной. И важно, чтобы в сумме изучение государственного башкирского и родного языков не мешало изучению русского языка, - отметила Шафикова.
Руководитель образовательного ведомства, комментируя проверки, которые провела прокуратура региона совместно с Рособронадзором, сказала, что нельзя утверждать, что всё в школах региона идеально в обсуждаемом вопросе.
- Все нарушения, которые обнаружили надзорные органы, к 1 сентября мы устраним, прокуратура нам только помогает. Особых проблем с изучением родных языков, в том числе и башкирского я не вижу,
- подчеркнула Гульназ Шафикова.
Справка. В 2016-2017 учебном году 63,37% обучающихся нерусской национальности изучали свой родной язык. 87,06% обучающихся изучали башкирский язык как государственный.
Изучение башкирского языка в общеобразовательных организациях республики организовано:
1) как государственный язык республики для всех обучающихся общеобразовательных организаций в объеме от 1 до 2 часов в 2-9 классах за счет часов вариативной части учебного плана или внеурочной деятельности.
2) как родной язык для обучающихся башкирской национальности общеобразовательных организаций в объеме от 1 до 3 часов в школе с русским языком обучения, в школе с родным (башкирским) языком обучения - от 3 до 5 часов. В обоих случаях - за счет часов инвариантной части учебного плана.