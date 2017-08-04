Руфина Шагапова выступила за смертную казнь осужденным за педофилию

По мнению парламентария, резонансные случаи убийства, изнасилований несовершеннолетних, произошедшие сразу в нескольких регионах страны, должны объединить общество в поиске справедливого наказания педофилам.
- Отмена моратория на смертную казнь – это, прежде всего, политическая воля. В партии «Зеленые» понимают, что, если такое решение в России будет принято, то у судебной системы не будет права на ошибку, чтобы не лишить самого ценного – жизни – невиновных людей. В этом случае мы рассматриваем возможность рассмотреть срок, в течение которого заключенный будет иметь право добиться пересмотра дела, шанса доказать свою непричастность к инкриминируемому ему преступлению. Речь может идти как о 2 годах, так и, к примеру, 7 лет. Но мы твердо убеждены в том, что борьба с педофилией – это государственная задача,
- сказала Руфина Шагапова.
В этом году исполнится 20 лет, как в России действует временный мораторий на смертную казнь, но полностью от нее федеральные власти не отказались. Высшая мера наказания не может применяться с 1997 года, когда Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Аналитическая служба «Левада-центр» в начале текущего года обнародовала результаты своего исследования из которых следует, что за последние 15 лет число россиян, выступающих за применение смертной казни, составило 44%, против – 41%.
В целом, как в республике, так и в стране, количество преступлений в отношении несовершеннолетних неуклонно растет. По данным Следственного комитета РФ по Башкирии, опубликованных в открытых источниках, за последние три года зафиксировано 1,1 тысяча преступлений. В 2013 году возбуждено 260 уголовных дел, в 2014 году – 364, в 2015 году – 471. По статьям 131-135 Уголовного кодекса РФ (преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности) совершено около 600 преступлений.