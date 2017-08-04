Руфина Шагапова выступила за смертную казнь осужденным за педофилию

- Отмена моратория на смертную казнь – это, прежде всего, политическая воля. В партии «Зеленые» понимают, что, если такое решение в России будет принято, то у судебной системы не будет права на ошибку, чтобы не лишить самого ценного – жизни – невиновных людей. В этом случае мы рассматриваем возможность рассмотреть срок, в течение которого заключенный будет иметь право добиться пересмотра дела, шанса доказать свою непричастность к инкриминируемому ему преступлению. Речь может идти как о 2 годах, так и, к примеру, 7 лет. Но мы твердо убеждены в том, что борьба с педофилией – это государственная задача,