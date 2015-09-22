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Экс-начальник криминальной милиции Уфы: «Жалею, что в РФ отменена смертная казнь»

22 сентября 2015, 21:17
В Башкирию выехали следователи центрального управления СКР, чтобы помочь коллегам в расследовании жестокого убийства 11-летней Виолетты Токарчук, которое случилось в понедельник, 21 сентября. Утром мама проводила дочку до лицея № 96, но на уроках девочка не появилась. В последний раз ребенка запечатлели камеры уличного наблюдения у спорткомплекса «Уфа-Арена» в семь часов 14 минут. А после обеда тело убитой школьницы, присыпанное мусором, нашли за гаражами в 100 метрах от учебного учреждения. Очевидно, что убийца лишил жизни пятиклассницу в другом месте, а труп перенес позднее.

Сегодня следователи отсматривают все записи камер уличного наблюдения в надежде обнаружить мужчину, с которым ушла или уехала на автомобиле Виолетта. Правоохранители полагают, что педофил был девочке знаком, иначе она не оказалась бы с ним в закрытом посещении, где маньяк сначала посягнул на половую неприкосновенность ребенка, а потом принялся избивать. Скорее всего, злодеяние случилось в близлежащих от школы домах.

На теле пятиклассницы множество гематом, огромный синяк на лице и кровоподтеки на ногах, руках и туловище. Вероятно, опасаясь крика школьницы, преступник задушил малышку, а потом поимел наглость среди бела дня перенести труп в безлюдное место за гаражами у школы.

Экс-начальник криминальной милиции Уфы, а ныне пенсионер МВД Виталий Мартынов считает, что это злодеяние может быть раскрыто в течение нескольких суток, потому что «преступление тягчайшее и на его раскрытие должны быть брошены все силы».

- Я уверен, что и полицейские, и следователи со всей серьезностью отнеслись к произошедшему и делают все, чтобы изверг, совершивший это злодейство, был наказан, - сказал Виталий Васильевич. – Полагаю, что сегодня идет кропотливая работа по выявлению маньяка. Подобного тяжкого преступления в Уфе давно не случалось.

Виталий Мартынов вспомнил, что не менее жуткое злодеяние совершил в 90-х годах Михаил Кожепаров, убивший 13-летнюю Катю Дидух в подъезде дома № 25/1 на улице Авроры. Злодей не только задушил девочку, но и проколол ей веки, чтобы в милиции посчитали, что действовал маньяк. Брат Кожепарова отбывал наказание за убийства детей, и родственник решил ввести в заблуждение правоохранительные органы, что преступник якобы на свободе. При этом убийца сумел создать себе алиби, распивая водку с друзьями в сквере Маяковского и отлучившись на 40 минут. Тем не менее, преступника уличили и отправили отбывать наказание.

- Когда узнаю о таких тяжких преступлениях, совершенных против детей, жалею, что в стране отменена смертная казнь, - говорит Виталий Васильевич. – Потому что такие извращенцы не должны ходить по этой земле.

Сегодня криминалисты проводят экспертизы изъятых с места убийства Виолетты Токарчук материалов на предмет выделения ДНК преступника, а также проверяют всех мужчин, когда-либо стоявших на учете в психиатрическом диспансере или отбывавших наказание за сексуальное насилие над детьми.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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