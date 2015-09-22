Экс-начальник криминальной милиции Уфы: «Жалею, что в РФ отменена смертная казнь»

Виталий Мартынов вспомнил, что не менее жуткое злодеяние совершил в 90-х годах Михаил Кожепаров, убивший 13-летнюю Катю Дидух в подъезде дома № 25/1 на улице Авроры. Злодей не только задушил девочку, но и проколол ей веки, чтобы в милиции посчитали, что действовал маньяк. Брат Кожепарова отбывал наказание за убийства детей, и родственник решил ввести в заблуждение правоохранительные органы, что преступник якобы на свободе. При этом убийца сумел создать себе алиби, распивая водку с друзьями в сквере Маяковского и отлучившись на 40 минут. Тем не менее, преступника уличили и отправили отбывать наказание.