В Уфе педофила осудили на 10 лет за переписку во Вконтакте

- Он направлял ей текстовые сообщения, описывающие сферу половых отношений и порнографические изображения. Кроме того, он предлагал встретить девочку после школы, спрашивал её домашний адрес, - рассказали в прокуратуре региона. - Обнаружившая переписку мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.