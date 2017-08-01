«Салават Юлаев» стартует на первом предсезонном турнире в Нижнем Новгороде

С первого по седьмое августа пройдет турнир в Нижнем Новгороде – Кубок губернатора Нижегородской области, на котором стартует «Салават Юлаев», сообщает «Башинформ».
Расписание уфимской команды на Кубке (по уфимскому времени):
1 августа, 21.00 «Торпедо» — «Салават Юлаев»;
3 августа, 17.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
4 августа, 17.00 «Спартак» — «Салават Юлаев»;
5 августа, 21.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;
7 августа, 15.00 «Металлург» (Новокузнецк) — «Салават Юлаев».
Первая встреча с хозяевами будет показана в прямом эфире КХЛ-ТВ.