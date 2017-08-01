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«Салават Юлаев» стартует на первом предсезонном турнире в Нижнем Новгороде

1 августа 2017, 12:25
Команда сразится в пяти матчах.

С первого по седьмое августа пройдет турнир в Нижнем Новгороде – Кубок губернатора Нижегородской области, на котором стартует «Салават Юлаев», сообщает «Башинформ».

Расписание уфимской команды на Кубке (по уфимскому времени):

1 августа, 21.00 «Торпедо» — «Салават Юлаев»;

3 августа, 17.00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;

4 августа, 17.00 «Спартак» — «Салават Юлаев»;

5 августа, 21.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»;

7 августа, 15.00 «Металлург» (Новокузнецк) — «Салават Юлаев».

Первая встреча с хозяевами будет показана в прямом эфире КХЛ-ТВ.

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