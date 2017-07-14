ХК «Салават Юлаев» или ФК «Уфа»: Кого выберет БСТ в случае «накладки»

Итак, матчи «Уфы» и «Салавата Юлаева» совпадают в календаре лишь пять раз: 24 сентября, 15 октября, 22 октября, 19 ноября и 10 декабря этого года, все даты выпадают на воскресенье. И хоть точное время начала матчей пока неизвестно, но на основании опыта предыдущих сезонов можно понять во сколько начнётся та или иная встреча. Простой анализ собранных данных показал, что «накладка» может произойти лишь один раз – 19 ноября. В этот день ФК «Уфа» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом», а юлаевцы в гостях с «Сочи». Футбольный матч начнётся в 14:00, а хоккейный ровно через час, прерывать трансляцию и переключаться с футбола на хоккей, учитывая, что оба соперника не попадают в список принципиальных, абсурд, поэтому скорее всего в этот день хоккей если и покажут, то только с третьего периода.