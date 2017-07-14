ХК «Салават Юлаев» или ФК «Уфа»: Кого выберет БСТ в случае «накладки»

Совсем скоро стартуют очередные сезоны в футбольной Премьер-лиге и Континентальной хоккейной лиге, «Уфа» проведёт свой первый матч 15 июля против «Тосно», а юлаевцы 22 августа с «Адмиралом».
К новому сезону Башкирское спутниковое телевидение подготовило болельщикам сюрприз и пообещало показывать все матчи обеих команд в прямом эфире. Вместе с радостью пришло понимание того, что в случае, если совпадёт время начала матчей, то те или иные болельщики останутся без трансляции. Все мы помним, как 26 октября 2016 года болельщики «Салавата Юлаева» не смогли посмотреть третий период матча с «Авангардом», из-за того, что БСТ сделало выбор в пользу встречи «Уфы» с «Тереком», и как обиделись тогда хоккейные фаны.
Мы проанализировали календари двух команд, чтобы понять, может ли повториться история.
Итак, матчи «Уфы» и «Салавата Юлаева» совпадают в календаре лишь пять раз: 24 сентября, 15 октября, 22 октября, 19 ноября и 10 декабря этого года, все даты выпадают на воскресенье. И хоть точное время начала матчей пока неизвестно, но на основании опыта предыдущих сезонов можно понять во сколько начнётся та или иная встреча. Простой анализ собранных данных показал, что «накладка» может произойти лишь один раз – 19 ноября. В этот день ФК «Уфа» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом», а юлаевцы в гостях с «Сочи». Футбольный матч начнётся в 14:00, а хоккейный ровно через час, прерывать трансляцию и переключаться с футбола на хоккей, учитывая, что оба соперника не попадают в список принципиальных, абсурд, поэтому скорее всего в этот день хоккей если и покажут, то только с третьего периода.
В свою очередь руководство телеканала «БСТ» ещё не приняло решение о том, кому будет отдано предпочтение.
- Мы только вчера подписали договор, и сейчас делаем всё, чтобы трансляция была на высшем уровне, начиная с первого матча, - рассказал в телефонном разговоре генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, - Что касается возможных накладок, то так глубоко мы ещё не анализировали календари команд, но, безусловно, сделаем всё возможное, чтобы не расстраивать наших болельщиков.