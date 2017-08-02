Дома "Миловского парка" в Уфе может достроить новый инвестор

Строительство ЖК "Миловский парк" начала в 2013 году компания "Килстройинвест". Застройщик арендовал более 300 тыс. кв. м в Уфимском районе. Здесь должно было быть построено около 500 тыс. кв. м жилья эконом-класса к 2022 году. Остановку проекта в госкомстрое объясняют неисполнением федеральной программы "Жилье для российской семьи", из которой частично должно было финансироваться строительство.