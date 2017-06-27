Дольщики уфимских новостроек могут забыть про черновую отделку

Уфимским дольщикам по-настоящему повезло. Вместо квартир в черновой отделке они получили идеальные ровные стены и потолки, полностью готовые к покрытию, а также сверхпрочную стяжку пола. При этом доплачивать за улучшенную отделку квартир не пришлось.
Шанс за те же деньги заехать в еще более комфортную квартиру предоставил своим дольщикам один из крупнейших республиканских застройщиков – Группа Компаний «Госстрой». Компания отказалась от черновых квартир и теперь реализует стандарт белой отделки во всех строящихся жилых комплексах.
– Белая отделка означает, что ваша квартира максимально подготовлена к финальному ремонту. Мы выполняем самые пыльные работы, а новоселам остается только самое приятное – выбрать обои, ламинат и воплотить в жизнь желанный интерьер. При этом нашим дольщикам, которые приобрели квартиры в черновой отделке, не придется доплачивать за улучшенную отделку своих квартир, – рассказывает исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.
К слову, не так давно минстрой России объявил о возможном запрете на продажу квартир в черновой отделке. Уфимцам такая идея пришлась по вкусу. Общественные опросы показали: жители нашего города предпочитают белую отделку. ГК «Госстрой» к такому нововведению оказалась готова – решение перейти на белую отделку застройщик принял еще в прошлом году.
Сегодня компания реализует проекты, способные покорить самого требовательного и взыскательного покупателя. Стать обладателем квартиры в белой отделке можно в комфорт-квартале «Московский», который строится в Зеленой роще, а также в жилых комплексах в Кузнецовском затоне, на Горсовете и исторической части города.