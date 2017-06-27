Дольщики уфимских новостроек могут забыть про черновую отделку

– Белая отделка означает, что ваша квартира максимально подготовлена к финальному ремонту. Мы выполняем самые пыльные работы, а новоселам остается только самое приятное – выбрать обои, ламинат и воплотить в жизнь желанный интерьер. При этом нашим дольщикам, которые приобрели квартиры в черновой отделке, не придется доплачивать за улучшенную отделку своих квартир, – рассказывает исполнительный директор ГК «Госстрой» Ян Фельдман.