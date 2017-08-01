В суде рассматривают дело бывшего вице-мэра Уфы – трансляция из зала суда

Сегодня, 1 августа, в Октябрьском районном суде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра городской администрации Ильдара Хасанова, который до марта этого года курировал в мэрии финансы и инвестиционную политику.
Ильдару Хасанову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что чиновник знал о том, что одна из ресурсоснабжающих компаний пожертвовала 18 млн руб на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб и для этой цели встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование. Хасанов сообщил своему собеседнику, что если его требование об «откате» исполнено не будет, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено». На самом же деле он не мог повлиять на решение этого вопроса. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по РБ в марте этого года, когда он получал от представителя фирмы 1,5 млн руб.
Медиакорсеть ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда. Следите за развитием событий.
Судебное заседание назначено на 10.00. За несколько минут до начала в зале уже присутствуют журналисты изданий Медиакорсеть, Коммерсантъ-Башкортостан, РБК-УФА (ТВ), Радио Свобода.
10.07 В зал зашли Ильдар Хасанов и его защитники. Один из них - Павел Пакутин, который ранее участвовал в деле бывшего министра образования республики Зинната Аллаярова.
10.12 В зал зашел судья Руслан Гареев.
Судья устанавливает личность Хасанова, узнает где он проживает, сколько детей, какое у него гражданство. Ранее Хасанов судим не был.
10.14 Судья обьявляет состав суда.
10.15 Хасанов сообщил, что суду доверяет и отводов не имеет. Остальные участники процесса согласны с обвиняемым.
10.17 Суд разьясняет права Хасанову. Принято решение рассматривать дело в отсутствии потерпевшего Макина.
10.18 Прокурор начал зачитывать обвинительное заключение.
10.23 Хасанов признал свою вину в полном обьеме. Судья говорит, что на предварительном слушании экс-чиновником было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом режиме.
Все стороны судебного процесса согласны. Дело будет рассматриваться без судебного следствия.
10.25 Адвокат Павел Пакутин зачитывает материалы, которые характеризуют личность Хасанова.
10.26 Адвокат Павел Пакутин просит суд принять во внимание, что что Хасанов сам полностью признал вину и "раскаялся".
Кроме этого, он сообщает о том, что у бывшего чиновника есть двое несовершеннолетних детей. Обращает внимание на справки о состоянии здоровья, грамоту за вклад в развитие Уфы, диплом кандидата экономических наук.
10.30 Начались судебные прения.
Прокурор просит суд признать виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Прокурор говорит, что в силу закона не может не учитывать смягчающие обстоятельства.
Он просит ему 4 года лишения свободы в колонии особого режима плюс штраф в полмиллиона рублей. "Такое преступление подрывает имидж власти и наносит ей ущерб" - говорит прокурор.
10.33 Слово дали Хасанову. - Вину полностью признаю, прошу не назначать мне слишком строгое наказание.
10.38 Адвокат Павел Пакутин просит обратить внимание на то, какую большую работу сделал Хасанов для экономики города Уфы. - Поскольку один раз человек оступился и теперь мы будем его так сурово наказывать, я считаю, что это несправедливо, - сказал Павел Пакутин. Адвокат просит суд вынести справедливое решение.
10.40 начал выступать второй адвокат Хасанова Вовк.
- На одном проступке лишать человека свободы недопустимо.
Считаю, что есть все основания для условного наказания. Прошу вас принять законное решение, - сказал адвокат Вовк.
10.44 В последнем слове Хасанов вновь признал свою вину.
10.45 Судья удалился в совещательную комнату. Приговор вынесут через 40 минут.
11.34 Участников процесса пригласили в зал судебного заседания.
11.38 Судья заходит в зал.
Судья начал оглашать приговор.
11.45 Суд учел то, что есть несовершеннолетние дети, положительные характеристики с места работы и жительства, признание им своей вины.
- Суд приговорил Хасанова признать виновным. Назначить наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей. Наказание считать условным. Домашний арест снять.