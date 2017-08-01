В суде рассматривают дело бывшего вице-мэра Уфы – трансляция из зала суда

Ильдару Хасанову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что чиновник знал о том, что одна из ресурсоснабжающих компаний пожертвовала 18 млн руб на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб и для этой цели встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование. Хасанов сообщил своему собеседнику, что если его требование об «откате» исполнено не будет, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено». На самом же деле он не мог повлиять на решение этого вопроса. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по РБ в марте этого года, когда он получал от представителя фирмы 1,5 млн руб.