Дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы направлено в суд

- Сотрудниками ведомства установлено, что в 2011 году предприниматель, реализуя преступный умысел по уклонению от уплаты налога на доходы физического лица, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 миллионов рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 миллионов руб., - сообщили тогда в следкоме.