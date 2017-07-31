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Дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы направлено в суд

31 июля 2017, 15:15
Александр Филиппов курировал земельные имущественные отношения в мэрии Уфы.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, - сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Александр Филиппов с 2012 года по март текущего года курировал строительство, земельные и имущественные отношения в администрации Уфы.

Напомним, что следственный комитет РФ по РБ в марте сообщил о том, что Александру Филиппову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Дело было возбуждено по материалам, которые поступили из Управления ФСБ по РБ.

- Сотрудниками ведомства установлено, что в 2011 году предприниматель, реализуя преступный умысел по уклонению от уплаты налога на доходы физического лица, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему сокрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 миллионов рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 миллионов руб., - сообщили тогда в следкоме.

Александру Филиппову, как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», принадлежала фирма ООО «Автореал». Затем за небольшую сумму эта фирма была продана Ивушкину, а уже последний перепродал ее предпринимателю Андрею Смышляеву за настоящую цену. Доход же от этой сделки получил Александр Филиппов. Такие показания дал Ивушкин.

В апреле Александра Филиппова уволили из администрации Уфы «в связи с утратой доверия» после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих. Тогда комиссия пришла к выводу, что Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина. Об этом он не предупредил своего работодателя.

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