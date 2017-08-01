В Башкирии мужчина вломился в дом к пенсионерке и чуть не убил ее

Утром 14 июня нетрезвый 55-летний мужчина вломился в жилище 67-летней односельчанки и нанес ей множественные удары руками и подручными средствами по голове и телу хозяйки из-за неприязненных отношений. Решив, что женщина скончалась, злоумышленник сбежал. Соседи вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.