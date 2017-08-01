В Башкирии мужчина вломился в дом к пенсионерке и чуть не убил ее

55-летний житель Балтачевского района подозревается в совершении преступления по статьям «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Утром 14 июня нетрезвый 55-летний мужчина вломился в жилище 67-летней односельчанки и нанес ей множественные удары руками и подручными средствами по голове и телу хозяйки из-за неприязненных отношений. Решив, что женщина скончалась, злоумышленник сбежал. Соседи вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.