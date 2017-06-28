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В Башкирии 79-летняя пенсионерка зарезала своего мужа

28 июня 2017, 15:41
Мужчину с ножом в груди обнаружили полицейские.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства 76-летнего жителя города Салават. По имеющимся данным в ночь с 15 на 16 июня 79-летняя пенсионерка, находясь в квартире с мужем, ударила его ножом в грудь, после чего мужчина скончался. Утром она начала стучать в дверь, чем вызвала недовольство соседей, которые вызвали полицию.

Следователи усомнились в психическом здоровье женщины и готовят постановление о проведении психиатрической экспертизы. В данный момент женщина находится под наблюдением врачей.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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