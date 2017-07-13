В Уфе сын чуть не убил отца-инвалида

В квартиру к инвалиду третьей группы зашел отдельно проживающий сын, который злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Начался конфликт – сын начал угрожать отцу убийством. Инвалид нажал на тревожную кнопку – бойцы Росгвардии прибыли и задержали 38-летнего многократно судимого уфимца, предотвратив убийство.