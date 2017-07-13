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В Уфе сын чуть не убил отца-инвалида

13 июля 2017, 10:17
Пожилого мужчину спасла "тревожная кнопка".

Уфимец установил на мобильный телефон функцию «тревожная кнопка», которая спасла ему жизнь, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В квартиру к инвалиду третьей группы зашел отдельно проживающий сын, который злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Начался конфликт – сын начал угрожать отцу убийством. Инвалид нажал на тревожную кнопку – бойцы Росгвардии прибыли и задержали 38-летнего многократно судимого уфимца, предотвратив убийство.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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