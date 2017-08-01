Бывшему вице-мэру Уфы Ильдару Хасанову вынесли приговор

Суд признал Хасанова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ст. 159 УК РФ) и приговорил его к лишению свободы сроком на три года условно. Также Ильдару Хасанову предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Домашний арест, под которым находился бывший чиновник, сняли в зале суда.
Следствие обвиняло чиновника в том, что он знал, что компания «БашРТС» пожертвовала Военно-спортивному фонду ветеранов служб 18 млн руб. на приобретение уличных тренажёров и на строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб. и для этой цели встретился в ноябре прошлого года с директором фонда Виктором Макиным. Хасанов сообщил ему, что если требование об откате не будет исполнено, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено». На самом же деле он не мог повлиять на решение этого вопроса. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по РБ в марте этого года, когда он получал от представителя фирмы 1,1 млн руб.
Судебный процесс завершился очень быстро: приговор был вынесен уже сегодня. Дело в том, что ранее Хасанов заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения дела – без судебного разбирательства. Это желание было поддержано всеми участниками процесса.
Потерпевший Виктор Макин в суде не присутствовал: ранее он заявил ходатайство о рассмотрении дела без него.
Представитель обвинения в суде просил назначить бывшему чиновнику реальный срок.
- Хасанову подлежит назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года и штрафом в размере 500 тыс. руб. Наказание, считаю, необходимо отбывать в колонии общего режима, так как преступление относится к особо тяжким, - сказал представитель гособвинения. – Считаю, что преступление, совершенное Хасановым на занимаемой должности, несет повышенную общественную опасность. Подрывает авторитет власти. Я хочу, чтобы вы, ваша честь, находясь в совещательной комнате, оценили тот репутационный ущерб, который был принесен, как администрации города Уфы, так и целом органов власти субъекта. Если у нас в благотворительных фондах, пытаются деньги украсть, то я уже даже не представляю, как с обычных предпринимателей деньги трясут.
Сам Хасанов свою вину в полном объеме признал.
Защита Ильдара Хасанова не согласилась со столь жесткой позицией обвинения.
- Мой подзащитный с первых минут задержания вел себя исключительно положительным образом. Он себя сам жестоко корит все это время. Изоляция от общества – сначала он был в изоляторе, затем – домашний арест, - все это уже огромным уроком было для него, - сказал его адвокат Павел Пакутин.
Также он обратил внимание на «ту огромную положительную работу, которую провел его подзащитный в должности заместителя главы администрации города Уфы».
- Не секрет, что экономика нашего города во многом своим достаточно благополучным состоянием обязана его усилиям. Человек, имеющий кандидатскую должность, он применил свои знания на благо нашего общества. Вот так просто, поскольку человек один раз оступился, и мы его будет вот так сурово наказывать, это было бы несправедливо, - сказал в суде Павел Пакутин.
Второй адвокат Николай Вовк попросил суд вынести условный срок.
Суд принял во внимание факт сотрудничества со следствием, двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места работы и жительства и приговорил бывшего чиновника к условному сроку.
Представитель обвинения после суда затруднился ответить, будет ли прокуратура оспаривать такое решение суда.
Позже на своем официальном сайте прокуратура сообщила, что намерена обжаловать приговор.
После суда Ильдар Хасанов сообщил журналистам, что в будущем планирует заниматься бизнесом.