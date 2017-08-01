Бывшему вице-мэру Уфы Ильдару Хасанову вынесли приговор

Следствие обвиняло чиновника в том, что он знал, что компания «БашРТС» пожертвовала Военно-спортивному фонду ветеранов служб 18 млн руб. на приобретение уличных тренажёров и на строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб. и для этой цели встретился в ноябре прошлого года с директором фонда Виктором Макиным. Хасанов сообщил ему, что если требование об откате не будет исполнено, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено». На самом же деле он не мог повлиять на решение этого вопроса. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по РБ в марте этого года, когда он получал от представителя фирмы 1,1 млн руб.