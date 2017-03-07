Замглавы администрации Уфы Ильдара Хасанова задержали по подозрению в получении «отката»

Однако ранее агентство «Башинформ» сообщило о том, что сотрудники управления ФСБ России по Башкирии по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере вчера, 6 марта, задержали одного из сотрудников администрации столицы из числа руководящего состава. Высокопоставленный чиновник столичной мэрии требовал от руководителя одной из некоммерческой организации «откат» в размере более одного миллиона рублей, якобы за содействие в получении финансирования. Следователями УФСБ по Башкирии возбуждено уголовное дело.