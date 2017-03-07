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Замглавы администрации Уфы Ильдара Хасанова задержали по подозрению в получении «отката»

7 марта 2017, 14:25
Его подозревают в получении «отката» в размере более миллиона рублей.

Заместитель главы администрации Уфы Ильдар Хасанов задержан на 48 часов оперативниками управления ФСБ по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на два источника в мэрии.

В пресс-службе городской администрации эту информацию изданию не подтвердили.

Однако ранее агентство «Башинформ» сообщило о том, что сотрудники управления ФСБ России по Башкирии по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере вчера, 6 марта, задержали одного из сотрудников администрации столицы из числа руководящего состава. Высокопоставленный чиновник столичной мэрии требовал от руководителя одной из некоммерческой организации «откат» в размере более одного миллиона рублей, якобы за содействие в получении финансирования. Следователями УФСБ по Башкирии возбуждено уголовное дело.

Позднее прокуратура республики сообщила о том, что поддержала ходатайство следственного отдела Управления ФСБ России по РБ об аресте 43-летнего Ильдара Хасанова.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщили в прокуратуре. - По версии следствия, Хасанов, будучи заместителем главы администрации Уфы, совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы обвиняемый был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по республике.

По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.

Как сообщили «Медиакорсети» источники, знакомые с ситуацией, «деятельность органов безопасности по борьбе с коррупцией на этом этапе не прекратится».

Ильдар Хасанов отвечает в мэрии за экономические вопросы и инвестиционную деятельность.
На телеканале "Россия 24" вышел сюжет, посвященный задержанию вице-мэра. В нем журналист говорит, что чиновник, возможно, действовал не один.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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