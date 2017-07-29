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В Уфе в сентябре пройдет фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

29 июля 2017, 14:33
В нем примут участие представители более десятка российских регионов и зарубежных государств.

С 7 по 14 сентября в Уфе пройдет VI международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык", сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии. Праздник будет проведен за счет гранта главы республики на поддержку наиболее значимых творческих проектов.

- В течение недели на пяти площадках будут показаны 14 спектаклей по произведениям Шекспира, Лорки, Мольера, Гоголя, Чингиза Айтматова и других, - говорится в сообщении ведомства. - Среди участников фестиваля театральные коллективы Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Дагестана, Алтая, Кабардино-Балкарии, Тывы, Хакасии. Жюри фестиваля возглавит известный российский актер театра, кино и телевидения, народный артист России Евгений Князев.

В рамках фестиваля также пройдет международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», и лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы. Также запланирован этноконцерт и театральный сабантуй в Кармаскалинском районе республики.

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