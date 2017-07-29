В Уфе в сентябре пройдет фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

С 7 по 14 сентября в Уфе пройдет VI международный фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык", сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии. Праздник будет проведен за счет гранта главы республики на поддержку наиболее значимых творческих проектов.
- В течение недели на пяти площадках будут показаны 14 спектаклей по произведениям Шекспира, Лорки, Мольера, Гоголя, Чингиза Айтматова и других, - говорится в сообщении ведомства. - Среди участников фестиваля театральные коллективы Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Дагестана, Алтая, Кабардино-Балкарии, Тывы, Хакасии. Жюри фестиваля возглавит известный российский актер театра, кино и телевидения, народный артист России Евгений Князев.
В рамках фестиваля также пройдет международная научно-практическая конференция «Диалог культур и тюркоязычный театр», и лекции театроведов Ассоциации театральных критиков Москвы. Также запланирован этноконцерт и театральный сабантуй в Кармаскалинском районе республики.