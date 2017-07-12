В Башкирии глава района оставил на улице детей из-за письма Хамитову

Оставшаяся без крова семья из восьми человек обратилась к главе региона и журналистам за помощью, за это глава района решил не давать им временное жильё.
Семья из восьми человек осталась на улице после пожара, случившегося 29 июня в деревне Ишлы Аургазинского района. Пожар случился рано утром, родители успели спасти детей, вынести из дома три матраса и несколько одеял. Нехитрый скарб перекочевал в сарай, где раньше жила скотина, теперь там живут пятеро детей, младшему из которых всего год, их родители и бабушка.
- Мы спали, когда кто-то начал тарабанить в дверь, соседка сказала, что мы горим, но дыма не было, - рассказывает глава семьи Марсель Камалов, - Оказалось, горит чердак, быстро вывели детей и вынесли документы, затем начали выносить пожитки. Через полчаса рухнул потолок в детской. Ещё бы немного… - Марсель фразу не заканчивает.
Как только остатки дома потушили, погорельцы обратились в главе сельсовета за помощью. Многодетной маме Зилоле Камаловой пообещали в ближайшее время решить проблему. В итоге им был предложен один из пустующих в деревне домов и здание бывшей ветстанции, но окончательное решение в администрации района обещали принять 10 июля, через 11 дней после пожара. За это время деревню посетила съёмочная группа телеканала «Россия Башкортостан», а Зилола съездила в приёмную главы Башкирии Рустэма Хамитова, чтобы передать письмо с просьбой о помощи.
В назначенный день Зилола позвонила главе сельсовета Гузель Сафроновне, чтобы узнать, когда и куда им можно переехать.
- Она сказала, что никакого дома мы не получим, так как глава района Зуфар Идрисов огорчился на нас из-за репортажа в новостях и из-за обращения к главе республики, - пересказывает телефонный разговор Зилола.
Сама Гузель Сафроновна не отрицает, что телефонный разговор действительно был, и от слов о «перемене настроения» у главы района не отказывается, только её версия выглядит несколько иначе.
- Глава района узнал, что у них есть материнский капитал, и сказал, никакого жилья им не давать, мол, «пусть покупают за капитал», - в телефонном разговоре подтвердила глава сельского поселения.
Справедливости ради надо отметить, что сельсовет всё-таки помог многодетной семье, им разрешили ночевать в пустующем детском отделении больницы.
- Днём там находиться не разрешают, и дети с мамой приходят домой, помогают по огороду и смотрят мультфильмы в сарае, - Марсель показывает на сарай для скотины, у которого отсутствует одна стена. – Его я начал расширять ещё весной.
В хозяйстве Камаловых 15 коз и несколько кур, большой огород, засаженный картошкой, свёклой и тыквой, но урожай будет ещё не скоро. Вместо кухни теперь двор, вместо плиты - буржуйка, которую привезли родственники. Марсель официально не работает, перебивается «шабашками», но теперь уехать на работу не может, семья живёт на детские пособия и пенсию мамы.
- Как вышел сюжет по телевидению, с нами почти не разговаривают, только вчера вот привезли продукты из администрации района, в основном крупы и макароны, немного. Много снимали на видео, наверное, для отчёта. - рассказывает глава семейства. - Ещё нам сказали, чтобы решали свои проблемы до осени, если не решим, то детей заберут. Я не пущу их в школу в сентябре, оттуда точно увезут, а тут я их не отдам.
Мы попытались дозвонится до главы района Зуфара Идрисова, но как только он услышал вопрос о семье Камаловых, сослался на совещание и посоветовал позвонить его заместителю по социальным вопросам.
Заместитель Сергей Цуканов начал рассказывать свою версию событий:
- Мы в курсе проблемы, несколько раз к ним приезжали, вчера только я отвёз им целую машину продуктов, могу даже перечислить сколько и чего передал. Им предложили несколько домов, но они отказались. Ещё предложили принять участие в программе «Домокомплект», но глава семьи опять отказался.
Про программу «Домокомплект» нам рассказывал и Марсель Камалов, по его словам, вместо того чтобы помочь, их пытаются загнать в долги.
- Нам предложили взять в кредит под 5-7% годовых по какой-то госпрограмме, там сумма около 300 тысяч нужна, чтобы построить дом. Для этого надо официально устроиться на работу, - рассказывает Марсель. - Мы посчитали: если взять этот кредит и устроиться на работу, то всё заработанное будет уходить на ежемесячные платежи, даже добавлять надо будет. В окрестностях средняя зарплата - 5-7 тысяч рублей.
В администрации также рассказали, что уже решён вопрос с единовременной выплатой, которая положена погорельцам.
- Шестого июля уже подписали приказ о выплате 80 тысяч, передали в бухгалтерию. Когда точно переведут деньги, сказать не могу, но обещали в течение недели, - пояснил Цуканов.
80 тысяч рублей - сумма немаленькая, но её явно недостаточно для того, чтобы исправить ситуацию, поэтому местная газета «Аургазинский вестник» организовала для погорельцев сбор средств. Мы присоединяемся к инициативе районных журналистов и просим вас помочь многодетной семье вновь обрести дом и обзавестись всем необходимым.
Помочь погорельцам можно, перечислив любую сумму на карту Сбербанка: 4817 7600 5087 9844
Если вы желаете лично навестить семью Камаловых и привести какие-то продукты или вещи, мы готовы предоставить их контакты.