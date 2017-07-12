В Башкирии глава района оставил на улице детей из-за письма Хамитову

- Как вышел сюжет по телевидению, с нами почти не разговаривают, только вчера вот привезли продукты из администрации района, в основном крупы и макароны, немного. Много снимали на видео, наверное, для отчёта. - рассказывает глава семейства. - Ещё нам сказали, чтобы решали свои проблемы до осени, если не решим, то детей заберут. Я не пущу их в школу в сентябре, оттуда точно увезут, а тут я их не отдам.