В Башкирии отменили фестиваль ParkFest2017 "из-за грязи и нехватки денег"

Отметим, что это не первый случай отмены крупных фестивалей в Башкирии в этом году. 28 мая в Уфе в день проведения был отменен фестиваль I bike Ufa. Причиной тому якобы стала угроза терактов. В правоохранительных органах же отметили, что причиной тому стала несогласованность действий по безопасности с организаторами велофестиваля. При этом в июле мероприятие прошло в форме велопарада и собрало более 7,5 тыс. велосипедистов вместо заявленных 15 тысяч.