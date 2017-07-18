В Башкирии отменили фестиваль ParkFest2017 "из-за грязи и нехватки денег"

Фестиваль должен был пройти с 28 по 30 июля на аэродроме «Первушино». На сцене должны были выступить 34 коллектива, в том числе 7Б, Пилот, Вадим Самойлов, Год Змеи, Кукрыниксы и т.д. Были организованы специальные автобусные туры на фестиваль из Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Магнитогорска, Перми.
Как следует из сообщения, мероприятие отменили из-за ряда причин, в том числе из-за «особых» условий, в которых прошли крупные Open-air нашей страны».
- Мы не хотим повторения данной ситуации, тем более, что погодные условия не зависят совершенно никак от нашего с вами желания, - отмечается в сообщении.
Напомним, минувшие крупные всероссийские фестивали Alfa Future People в Новосибирской области и Нашествие в Тверской области буквально утонули в грязи из-за нахлынувших дождей.
Еще одной причиной отмены крупного мероприятия стала нехватка денежных средств.
- Организация всего фестиваля происходит исключительно силами оргкомитета без привлечения финансирования извне. У нас нет инвестора, как на других крупных площадках. Мы надеялись на отклик любителей рок-музыки, но вынуждены признать его отсутствие, как на протяжении всего фестиваля, так и по сей день. На данный момент было продано порядка 750-800 билетов, что делает проведение фестиваля невозможным. Такая низкая активность вообще ставит под сомнение проведение любого мероприятия подобного формата, - написали организаторы в своем обращении.
Отметим, что билеты на фестиваль можно было купить от 1,7 до 3,5 тыс. руб. В прошлом году продюсер фестиваля Павел Кириллов не раз признавался, что мероприятие, которое вполне могло бы стать визитной карточкой башкирской столицы, проходит исключительно на собственные средства организаторов. Власти Уфы рассказали, что денег на поддержку open air в Первушино у них пока нет, как и крупных инвесторов.
Организаторы отмечают, что несут финансовую ответственность за возврат денежных средств за купленные билеты, но «финансовые издержки затратной части фестиваля делают невозможными единовременный и максимальный возврат всех денежных средств».
Информация о способах обмена и возвратов билетов будет предоставлена до 1 августа.
Отметим, что это не первый случай отмены крупных фестивалей в Башкирии в этом году. 28 мая в Уфе в день проведения был отменен фестиваль I bike Ufa. Причиной тому якобы стала угроза терактов. В правоохранительных органах же отметили, что причиной тому стала несогласованность действий по безопасности с организаторами велофестиваля. При этом в июле мероприятие прошло в форме велопарада и собрало более 7,5 тыс. велосипедистов вместо заявленных 15 тысяч.