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Названа предварительная причина разлива нефти в реке Аяз в Башкирии

28 июля 2017, 17:31
По предварительной версии причиной разлива нефтепродуктов реке Аяз мог стать некачественный сварной шов или образовавшийся свищ. Об этом сообщает Минэкологии республики.

Как следует из сообщения ведомства, в результате аварии сырая нефть попала в водные объекты - ручей без названия, в реку Березовую, реку Аяз, которая является притоком р.Уфы.

– На момент обследования аварийного участка, в 23:30, утечка нефти была приостановлена, - сообщил начальник Бирского территориального комитета Минэкологии РБ Дмитрий Груздев. - Ликвидация последствий аварии производится силами ООО «Башнефть-Добыча». Установлены боны, оборудовано порядка 5 нефтеловушек на водных объектах.

Площадь загрязнения пока не установлена. Объемы разлитой нефти уточняются.

Напомним, авария произошла вчера, 27 июля. Информация о подозрительном масляном пятне в реке Аяз Дуванского района поступила в МЧС.

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