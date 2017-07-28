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"Башнефть-Добыча" прокомментировала ситуацию на реке Аяз

28 июля 2017, 17:41
«ООО «Башнефть-Добыча» оперативно ликвидировало отказ трубопровода в Дуванском районе Башкирии. Объем вышедшей нефтесодержащей жидкости составил 0,4 тонны.

Как сообщили в ООО "Башнефть-Добыча", в настоящий момент производится ликвидация последствий отказа трубопровода и минимизация воздействия на окружающую среду.

- Объем вышедшей нефтесодержащей жидкости составил 0,4 тонны, - сообщили в пресс-службе компании. - Место выхода было оперативно обваловано, ведется очистка территории.На водном объекте установлены боновые заграждения, ведется обработка радужной пленки природными сорбентами. Ликвидацию последствий отказа трубопровода планируется завершить в ближайшие дни.

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