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В Башкирии устраняют последствия розлива нефтепродуктов на реке Аяз

28 июля 2017, 11:04
В четверг, 27 июля, на пульт дежурного МЧС поступила информация о подозрительном масляном пятне в реке Аяз Дуванского района.

По данным ведомства, поврежденный участок нефтепровода находится в 4 километрах от реки Аяз южнее села Усть-Табаска.

Сигнал о появлении маслянистого пятна на реке Аяз возле населенных пунктов Усть-Аяз и Заимка поступил в диспетчерскую вчера, 27 июля, в 15.20 местного времени.

На место инцидента прибыло более 50 сотрудников МЧС, задействовано 14 единиц техники. Специалисты уже установили боновые ограждения и хомут, который временно герметизирует утечку.

Жители близлежащих населённых пунктов оповещены о происшествии.

- Объем и площадь разлива нефтесодержащей жидкости уточняются, - сообщили в республиканском управлении МЧС. - На месте имеется запас сорбента марки «Сорбис». Водоснабжение населения осуществляется при помощи личных скважин.

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#Новости#Азат Гиззатуллин#Происшествия
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