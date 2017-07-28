В Башкирии устраняют последствия розлива нефтепродуктов на реке Аяз

По данным ведомства, поврежденный участок нефтепровода находится в 4 километрах от реки Аяз южнее села Усть-Табаска.
Сигнал о появлении маслянистого пятна на реке Аяз возле населенных пунктов Усть-Аяз и Заимка поступил в диспетчерскую вчера, 27 июля, в 15.20 местного времени.
На место инцидента прибыло более 50 сотрудников МЧС, задействовано 14 единиц техники. Специалисты уже установили боновые ограждения и хомут, который временно герметизирует утечку.
Жители близлежащих населённых пунктов оповещены о происшествии.
- Объем и площадь разлива нефтесодержащей жидкости уточняются, - сообщили в республиканском управлении МЧС. - На месте имеется запас сорбента марки «Сорбис». Водоснабжение населения осуществляется при помощи личных скважин.