«Роснефть» vs АФК «Система» - 5: прямая трансляция из зала суда

Истцы требуют взыскать с ответчиков 170 млрд руб убытка за реорганизацию «Башнефти».
На предыдущих заседаниях ответчик настаивал, на том, что реорганизация не была убыточной, аргументируя это тем, что главной ее целью было повышение экономической эффективности компании. А начатую работу бывшему собственнику якобы просто не дали довести до конца. В «Роснефти» в свою очередь приводят конкретные цифры, которые доказывают, что финансовые показатели «Башнефти» в период реорганизации резко упали. Также истцы пытаются доказать, что ответчик является недобросовестным приобретателем «Башнефти».
Медиакорсеть ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда. Следите за развитием событий.
9.05 Судья Ирина Нурисламова открывает судебное заседание. Представитель АФК заявил отвод судьи. Его аргументы: совершаемые судьей процессуальные действия ведут к существенному нарушению прав АФК Система и Система-инвест. "С нашей точки зрения допускаются грубейшие нарушения. Суд подходит формально к допуску лиц, участвующих в деле" - цитата.
Заявление об отводе судьи передали в письменном виде до заседания. Судья объявила перерыв и вышла из зала.
Напомним, судья отклонила абсолютно все ходатайства ответчиков, в то время как все ходатайства истцов были удовлетворены.
9.15 В ожидании судьи у кого-то в зале включился телефон или скайп. "Ну что, как дела?" - слышится голос. "Пока не подрались", - отвечает один из участников процесса. Все смеются.
Стало известно, что вчера, 19 июля, АФК «Система» пожаловалась на действия судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой. В жалобе - 13 страниц, её направила в Верховный суд, администрацию президента, Высшую квалификационную коллегию судей и Арбитражный суд Уральского округа.
9.20 Иозеф Нахман, гражданин Германии, которому вчера не дали выступить, вновь присутствует на заседании.
9.30 Можете пока ознакомиться с доводами ответчиков об отводе судьи Ирины Нурисламовой.
10.00 В зал зашел заместитель председателя Арбитражного суда Башкирии Максим Бобылев, он начинает рассмотрение заявления об отводе судьи.
10.05 Представитель АФК Система начинает подробно излагать свои требования по отводу судьи Ирины Нурисламовой. Ответчиков в частности возмущает то, что обеспечительные меры наложены на активы, стоимость которых превышает сумму самого иска (250 млрд руб и 170,6 млрд руб соответственно).
Вчерашний факт отказа суда выслушать Иозефа Нахмана ответчик назвал "необъяснимым". Также ответчики считают, что происходит целенаправленное ускорение процесса судьей. Представитель АФК подчеркивает, что просто не понимает, каким образом можно рассматривать такое дело так быстро.
10.10 Принятые обеспечительные меры, по мнению АФК, необоснованны. Ни одно из условий, предусмотренных законом для их наложения, АФК не нарушила, заявляет её представитель.
Ответчики подчеркивают "особо тенденциозный" характер рассмотрения ходатайств: все заявления ответчиков отклоняются, а истцов удовлетворяются.
10.20 Цитаты из речи представителя АФК "Система": "Мы не знаем, чем это объяснить. Либо это непрофессионализм, либо предвзятость". "Очевидно, нежелание (судьи) разбираться. Мы принесли заключения, она даже читать их не собирается, ей в принципе это неинтересно". "Документы приобщены, а что толку, никто их не читает".
10.30 Представитель "Система-инвест", говорит, что нарушены 5 основных принципов судопроизводства: равноправия и состязательности, гласности, устности и языка судопроизводства. По его мнению, они нарушаются систематически. Помимо этого "суд устанавливает сторонам разные стандарты доказывания".
Юрист напоминает, что изначально Нахману судья готова была предоставить переводчика и говорила об этом, однако представитель "Роснефти" возразил. Тогда судья объявила перерыв, а затем уже начала придерживаться другой позиции.
"Очевидна предрасположенность судьи к позиции истцов" - цитата.
10.45 Представитель "Роснефти" говорит, что, действительно, такого цинизма со стороны ответчика российское правосудие еще не видело. Напоминает, что от ответчика заявлено всего три ходатайства, а всех остальных третьих лиц, по мнению представителя "Роснефти", привела в суд АФК. "Очевидна направленность на то, чтобы процесс просто затянулся"
"В арбитражном кодексе оснований для отвода судьи нет" - цитата.
Представители "Башнефти" и минземимущества выступают в унисон с "Роснефтью".
10.50 Представитель АФК: мы обратились с заявлением об отводе, потому что понимаем, что нас ждет - в течение 1-2 дней будет вынесено решение суда, которое будет полностью переписано с искового заявления.
10.55 Представитель "Башнефти": ответчики продемонстрировали неуважение не только к этому суду, но и ко всей судебной системе.
11.00 Максим Бобылев удалился в совещательную комнату. Все ждут его решения в зале.
11.27 Оглашается определение. В отводе судьи Нурисламовой отказано. Суд не нашел оснований для отвода, не установил никаких фактов, о которых говорили ответчики. Обжалованию это решение не подлежит.
Судебное заседание будет продолжено после перерыва.
11.50 Судья Ирина Нурисламова продолжает судебное заседание.
11.52 Представитель АФК ходатайствует об отложении заседания. Аргументы: два третьих лица, "Тэн Кэпитал" и господин Кислицын, которым было отказано в привлечении в процесс, обжаловали эти решения суда. Ответчики считают, что это препятствует рассмотрению дела, ссылаются на постановление пленума Верховного суда.
Представитель "Роснефти": "Судебная практика говорит об обратном, что суд может продолжать разбирательство. Очевидна связь этих ходатйств с ответчиками, все это направлено на затягивание судебного процесса. Просят отказать и продолжить рассмотрение дела по существу".
Представители минземимущества и "Башнефти" поддерживают это заявление.
12.00 Представитель "Система-инвест" высказался о заявлении "Роснефти" по судебной практике: "Может, практика по делам Роснефти такая, но вообще такой судебной практики нет".
12.02 Судья на месте определила: отказать в удовлетворении ходатайства.
12.05 Продолжается рассмотрение ходатайства об экспертизе по оценке стоимости пакета акций "Система-инвест".
12.10 Ответчики настаивают, что стоимость пакет акции "Система-инвест" составлял 24,8 млрд руб (расчет по балансовой, а не по рыночной стоимости), а не 57 млрд руб, как утверждает представитель "Роснефти". В связи с этим настаивают на экспертизе.
12.20 Представитель "Роснефти": "Вы сами оценили пакет в таком размере, о какой скидке может идти речь? А если вы уверены, что рассчитывать стоимость надо по балансовой стоимости, то и необходимости в экспертизе нет."
12.30 В судебном заседании объявлен перерыв - до 13.30.
13.40 Судебное заседание продолжается.
13.50 Представитель "Роснефти" еще раз попросил отказать в ходатайстве. Представитель АФК заявил о "Роснефти", что ее представители видимо считают, что "все вокруг козлы, а они одни хорошие". Судья вынесла ему замечание, попросив не допускать оскорблений и в своей речи отражать факты.
Судья удалилась в совещательную комнату
14.50 После долгого перерыва судья объявляет решение - в ходатайстве о проведении экспертизы по оценке акций "Система-инвест" отказать.
15.00 Представитель АФК выдвигает еще одно ходатайство - об остановлении иска без рассмотрения. Ответчики считают, что ни у одного из истцов нет полномочий на иск. Подача ходатайства сопровождается презентацией.
15.30 Представитель "Роснефти" считает, что специального решения по подаче иска советом директором принимать не требовалось. Что касается доверенностей с печатями, то, по его мнению, все необходимые требования соблюдены.
15.35 По сути стороны переходят к мелочам, например, выясняют, должны ли быть печати на доверенностях. Истцы и ответчики стараются заметить малейшие неточности в формулировках друг друга. Постоянно советуют друг другу воспользоваться толковым словарем.
Суть процесса постепенно сводится к спору о юридических формулировках.
Суд удаляется в совещательную комнату.
15.55 Суд отказал и в этом ходатайстве.
16.00 У АФК есть очередное ходатайство - об истребовании доказательств.
Представитель АФК настаивает, что по всем требованиям и прежде всего по 12,5 млрд руб убытка, возникшего из-за погашения акций, истек срок исковой давности. Просят истребовать документы у реестродержателей: списки акционеров на 3 февраля 2014 года и 24 апреля 2014 года, списки акционеров, которые присутствовали на совете акционеров, на котором было принято решение о погашении акций, и бухгалтерский отчет "Башнефти" за 2014 год. Эти документы они просили у "Роснефти", но им отказали.
Представитель "Роснефти" просит суд пока оставить это ходатайство открытым (не разрешенным в данный момент, то есть должно быть разрешено позже - прим.).
16.10 Представитель "Система-инвест" настаивает на рассмотрении этого ходатайства сейчас, так как документы необходимы для доказательства своей позиции. "Мы надеемся, что это будет наконец первое наше ходатайство, которое суд удовлетворит" - цитата.
16.25 Представитель "Роснефти": "Мы считаем, что срок исковой давности не пропущен. Иск был подан 3 мая 2017 года, а акции были погашены 5-6 мая 2014 года. Помимо этого, на наш взгляд, срок исковой давности должен рассчитываться от момента наступления неблагоприятных последствий (убытков - прим.), которые 3 мая 2014 года еще не наступили.
16.35 Судья на месте определила отказать в ходатайстве.
16.45 Объявлен перерыв на 10 минут
16.55 Заседание продолжается. Представитель "Система-инвест" вновь подает ходатайство - о привлечении к делу специалиста по финансам. Это Головкина Наталья Валерьевна, аудитор, она делала заключение для ответчиков. Ее просят вызвать в суд. Истцам прдлагают сформировать свой список вопросов к аудитору.
Представитель АФК "Система" поддерживает данное ходатайство. С помощью этого специалиста ответчик все-таки намерен выяснить, был убыток от реорганизации или нет.
17.00 Представитель "Роснефти": "Идет подмена ранее заявленной экспертизы (ходатайства АФК об экспертизе). Данный специалист работает как с АФК, так и с "Башнефтью". Очевидна заинтересованность специалиста. Что касается оснований для привлечения специалиста, то их нет, специалист не нужен. Это очередное затягивание судебного разбирательства, просим отказать".
Представители "Башнефти" и минземимущества поддерживают.
17.05 Представитель минземимущества: "Просим суд отказать, готовы приступить к рассмотрению нового ходатайства". В зале смеются.
Представитель "Система-инвест": "Со стороны "Роснефти" одни слова без доказательств и блокирование абсолютно всех ходатайств. Тут просто нет желания разобраться".
17.10 Судья утверждает, что в ходатайстве "Системы-инвест" о привлечении аудитора нет конкретики.
В такой ситуации ответчики просят отложить судебное разбирательство.
17.15 Судья напоминает, что согласно АПК, стороны могут прийти к мировому соглашению!
17.30 Судебное заседание закончено, оно продолжится 8 августа в 14.10.