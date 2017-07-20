«Роснефть» vs АФК «Система» - 5: прямая трансляция из зала суда

Представитель АФК настаивает, что по всем требованиям и прежде всего по 12,5 млрд руб убытка, возникшего из-за погашения акций, истек срок исковой давности. Просят истребовать документы у реестродержателей: списки акционеров на 3 февраля 2014 года и 24 апреля 2014 года, списки акционеров, которые присутствовали на совете акционеров, на котором было принято решение о погашении акций, и бухгалтерский отчет "Башнефти" за 2014 год. Эти документы они просили у "Роснефти", но им отказали.