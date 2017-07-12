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Вадим Болтыров: Инвестиции в недвижимость потеряли привлекательность

12 июля 2017, 15:00
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров ответил на вопросы Медиакорсети.

Сегодня в прямом эфире Медиакорсети Вадим Болтыров рассказал о том, что богатые люди давно уже пересмотрели свое отношение к вложениям в недвижимость.

- Те, кто имеет большие деньги, давно изменили свое отношение к инвестициям в недвижимость, - сказал он.

И привел аргументы.

- Максимум недвижимость приносит 4 % годовых, с учетом инфляции – это минус 2-4%, - подсчитал эксперт. – Фактически деньги, закопанные в недвижимость, теряются.

Жилье нельзя отнести к высоколиквидным активам, отметил Вадим Болтыров.

- Если вам вдруг понадобятся деньги, вы не сможете быстро продать недвижимость, - пояснил эксперт. – Вы будете вынуждены продавать по дешевке, а дисконт может составить до 30%. А если вы сдаете квартиру в аренду, то вы всегда несете риски, вы должны точно знать, кому сдаете квартиру, чтобы не иметь проблем с соседями. Плюс недвижимость с годами не молодеет, там надо проводить ремонт.

- Квартиры, как инвестиции, теряют свою привлекательность. Они могут быть частью вашего финансового портфеля, но не должны быть его основой, - подытожил Вадим Болтыров.

Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания БКС» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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