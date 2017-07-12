Вадим Болтыров: Инвестиции в недвижимость потеряли привлекательность

- Если вам вдруг понадобятся деньги, вы не сможете быстро продать недвижимость, - пояснил эксперт. – Вы будете вынуждены продавать по дешевке, а дисконт может составить до 30%. А если вы сдаете квартиру в аренду, то вы всегда несете риски, вы должны точно знать, кому сдаете квартиру, чтобы не иметь проблем с соседями. Плюс недвижимость с годами не молодеет, там надо проводить ремонт.