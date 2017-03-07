Рустэм Хамитов: Снижение рождаемости такими темпами в Башкирии недопустимо

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня выступил на коллегии министерства здравоохранения республики. Выступление получилось достаточно жёстким.
- В рейтинге субъектов Российской Федерации по показателям смертности в трудоспособном возрасте, младенческой смертности, общей заболеваемости населения республика находится в пятом-шестом, а по некоторым показателям – и в седьмом десятке, - отметил Рустэм Хамитов. - Для меня это удивительно. Крепкая республика, крепкая экономика, устойчивая финансово-бюджетная сфера – и в то же время такие показатели.
Если говорить о цифрах, то в прошлом году в Башкирии сохранился естественный прирост. Но детей родилось более чем на 3 тысячи меньше, чем в 2015-м. По темпам падения рождаемости республика оказалась в числе худших регионов страны. Если в Российской Федерации снижение рождаемости составило 2,6 процента, то в Башкирии – почти 6 процентов.
- С этим мириться нельзя, - сказал глава региона. - Мы принимаем ряд серьёзных решений по выправлению ситуации. Будем предоставлять молодым семьям, которые стоят в очереди на жильё, – а таких у нас более двух тысяч – помощь при рождении первого ребенка в размере 300 тысяч рублей для решения жилищного вопроса. Сейчас готовится соответствующий указ, межведомственный план мероприятий по повышению рождаемости…Снижение рождаемости такими темпами в республике недопустимо.
Глава республики отметил, что Башкирия отстаёт и по основным показателям развития системы здравоохранения.
- По обеспеченности врачами, больничными койками, нагрузке на специалистов, мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и т.д. мы также находимся на 40-60-х местах, - подчеркнул он. - В систему здравоохранения ежегодно направляются огромные ресурсы. Нужного результата в этой части мы пока всё равно не видим. Объёмы финансирования выросли с 48 млрд рублей в 2014 году до 55 млрд рублей в 2016 году.
По словам Рустэма Хамитова, по итогам января 2017 в регионе умерло на 200-300 человек больше, чем в январе прошлого года
- Февраль у нас такой же будет. В ваших руках – жизни людей. Делайте хотя бы то, что от вас зависит, - обратился он к специалистам здравоохранения. - Мы обязаны переломить эту тенденцию. У нас есть всё для этого – и экономика стабильная, и финансовые возможности нормальные. По сравнению с огромным количеством регионов мы в целом чувствуем себя нормально. Дайте результат, покажите, что можете работать.
- Я никогда не смирюсь, что по показателям здравоохранения Башкортостан находится в хвосте списка регионов страны, - заключил Хамитов. - Сколько буду работать, столько буду действовать жёстко в этой части, чтобы вытаскивать наше здравоохранение на передовые позиции. Имейте в виду: эти жёсткие разговоры заканчиваются и кадровыми решениями.
- Понятно, что сутками не выходят из больничных палат наши врачи, медсёстры, - сказал глава региона. - Я всё это знаю. Тогда где результат? Тогда система работает вхолостую в этой части, если мы на 60-х местах в Российской Федерации? Давайте разбираться. Есть системные проблемы, надо их решать. Есть частные проблемы, их надо решать незамедлительно и в целом двигать здравоохранение вперед.