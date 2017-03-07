Рустэм Хамитов: Снижение рождаемости такими темпами в Башкирии недопустимо

- Февраль у нас такой же будет. В ваших руках – жизни людей. Делайте хотя бы то, что от вас зависит, - обратился он к специалистам здравоохранения. - Мы обязаны переломить эту тенденцию. У нас есть всё для этого – и экономика стабильная, и финансовые возможности нормальные. По сравнению с огромным количеством регионов мы в целом чувствуем себя нормально. Дайте результат, покажите, что можете работать.