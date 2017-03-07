Рустэм Шайахметов: Словами рождаемость не повысить, нужны реальные меры

Что в итоге? Невыполнение властью социальных обязательств перед населением. Государство обязано оплачивать лекарства детям до 3 лет, но делает это в 20 % случаев, понимая, что, когда у ребенка температура 39 градусов и врачи не выписывают бесплатные лекарства, родителям не до скандалов - им надо спасать своего дитя. Или ситуация с инсулином, с начала года его нет в аптеках, минздрав сообщает, что его нет и когда будет, неизвестно, а люди, в том числе и дети, остались на грани жизни и смерти.