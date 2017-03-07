Рустэм Шайахметов: Словами рождаемость не повысить, нужны реальные меры

Последние предложения главы Башкирии, которые касаются вопросов демографии, вызвали разные мнения в обществе. Некоторые эксперты посчитали это пиар-ходом, по мнению других, предложения Хамитова могут выправить проблемы с рождаемостью. Вчера, 6 марта, глава региона заявил, что, возможно, в Башкирии может быть создано министерство по делам семьи, или специальное государственное учреждение, которое занималось бы проблемой семейных отношений.
О демографической ситуации в республике, о проблемах повышения рождаемости мы поговорили с председателем региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустемом Шайахметовым.
– В последнее время в республике много говорят о демографии, о проблемах низкой рождаемости. Есть мнение, что снижение рождаемости — это закономерный фактор и ничего нельзя изменить. Так ли это?
- Я считаю, правительство закрывает глаза на существующие проблемы. В Башкортостане нет реально поставленной цели, отсутствует политика стимулирования рождаемости. Поэтому наш регион и стал одним из лидеров падения рождаемости в России.
Правительство даже не хочет обсуждать эти вопросы. Например, существующий Межведомственный совет при правительстве Башкирии по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства собирается раз в два года - на нем звучат бодрые отчеты чиновников, а решений, влияющих на развитие демографии, нет.
Снижение рождаемости произошло из-за многолетнего игнорирования существующих закономерностей демографического развития. Да, ситуация в демографии сложилась сложная, но не безнадежная и исправимая, если будут изменены приоритеты социально-экономического развития.
Главное - это принятие эффективных мер, стимулирующих женщин на рождение третьего ребенка. Без этого невозможно остановить падение рождаемости. Я хотел бы напомнить, что 30 % детей Башкортостана растут в многодетных семьях.
В этих целях необходимо изменить отношение к многодетным семьям. К сожалению, правительственные чиновники, а также часть наших депутатов относятся к многодетным пренебрежительно и не понимают их роль в демографии.
Я хочу напомнить их некоторые высказывания:
Представитель Правительства в Госсобрании Лихачев: «Многодетные семьи не являются фактором демографического развития».
Заместитель министра труда и социальной защиты Кабанова:«Большинство отцов многодетных семей не работают».
Заместитель министра труда и социальной защиты Глухова: «Социальная поддержка не стимулирует рождаемость».
Это достаточно наглядно отражает позицию нашего руководства, которое вводит все новые и новые ограничения в государственной поддержке семьям, имеющим детей, я уже не говорю о многодетных семьях.
– Но глава республики дал указание подготовить предложения по повышению рождаемости, сообщил о возможных отставках.
- Совершенно верно, и срок определил - 1 марта. Но так как ничего не известно о предлагаемых изменениях в демографической политике, пока можно только гадать, какие новации нас ожидают. А об отставках я думаю, что маловероятно их ожидать.
Давайте посмотрим по аналогии с другими заявлениями главы республики. В апреле прошлого года было заявлено, что многодетным ежегодно будут выделять около 10 тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. А что в реальности? В прошлом году выделено около 5 тысяч. В этом году, согласно распоряжения правительства, запланировано выделение многодетным семьям около 4,5 тысяч участков.
Как видим: слова, слова, слова, а дел нет.
– Глава Башкирии Рустем Хамитов недавно заявил, что нельзя резать «по-живому», так как оптимизация должна быть не в ущерб людям и социальные льготы трогать нельзя.
- Совершенноо согласен с этими словами.
Но давайте посмотрим фактам в глаза. В прошлом году профицит республиканского бюджета составил 12,5 млрд рублей, из них, по заявлению министра здравоохранения, в медицине сэкономлено свыше 600 миллионов рублей.
Что в итоге? Невыполнение властью социальных обязательств перед населением. Государство обязано оплачивать лекарства детям до 3 лет, но делает это в 20 % случаев, понимая, что, когда у ребенка температура 39 градусов и врачи не выписывают бесплатные лекарства, родителям не до скандалов - им надо спасать своего дитя. Или ситуация с инсулином, с начала года его нет в аптеках, минздрав сообщает, что его нет и когда будет, неизвестно, а люди, в том числе и дети, остались на грани жизни и смерти.
Список можно продолжить.
Кстати, насчет сокращения льгот, республика их уже не может сократить, так как в этом случае будут нарушаться нормы федерального законодательства. Поэтому резать больше нечего, все что могли – уже отрезали и отрапортовали.
И сокращая льготы нашим гражданам, по инициативе нашего правительства, пивным компаниям предоставили налоговые льготы на 135 миллионов рублей. Пенсионерам малоимущим у нас в республиканском бюджете денег нет, а компаниям, спаивающим наше население, деньги есть. Фактически, наше республиканское правительство бюджетными средствами стимулирует потребление алкоголя населением Башкирии. Не знаю, чего здесь больше: глупости, некомпетентности или коррупции.
– А какие угрозы несет в себе снижение рождаемости, сокращение численности населения?
- Весь мир постоянно борется за ресурсы. С учетом сокращения рождаемости на первое место выходят людские ресурсы. Именно они определяют уровень развития экономики.
Например, сейчас в республике много обсуждают Стратегию-2030. В то же время из-за значительного сокращения работоспособного населения возникают трудности в выполнении поставленных задач. Согласно показателей Стратегии в 2030 году нас ожидает снижение населения в трудоспособном возрасте более чем на 230 тысяч человек, это свыше 10 %. Северо-восток республики ожидает сокращение работоспособного населения на 30 %. Не намного лучше ситуация в Зауралье, сокращение населения в трудоспособном возрасте ожидается на 15 %.
Это означает, что в данных регионах Башкортостана из-за нехватки кадров невозможно будет развивать экономику уже в ближайшее время, что станет дополнительной причиной оттока населения.
Да, Уфа за счет внутриреспубликанской миграции решает проблемы восполнения рабочей силы, но этот ресурс на грани исчерпания. Я уже не говорю о том, что даже из Уфы больше уезжает населения, чем приезжает.
Мы можем создать много рабочих мест, но только работать будет некому. Поэтому инвесторы, изучив ситуацию на рынке труда, не будут вкладываться в нашу экономику, а займутся реализацией своих инвестпроектов в других, более благополучных регионах. Все просто. Успешные идут к успешным – это закон жизни.
– В Стратегии-2030 очень большое внимание уделено семье. Даже заявлено о создании Межведомственного проектного офиса «Семья РБ-2030». Разве это не свидетельствует об особом внимании руководства республики к проблемам семьи?
- Вопрос спорный. В Стратегии указано много красивых и правильных лозунгов. Но где механизмы реализации? Кроме того, согласно Стратегии, повышение рождаемости не является приоритетом развития нашей республики.
Вообще-то у нас разработано много разных программных документов касающихся демографии:
- Концепция демографической политики Республики Башкортостан на период до 2025 года,
- Концепция семейной политики Республики Башкортостан на период до 2025 года,
- Концепция миграционной политики Республики Башкортостан на период до 2025 года.
И ни один из них не стал руководством к действию.
А до Стратегии-2030 была Стратегия-2020, и тоже лежит на полке.
Поэтому я думаю, что Стратегия-2030 – это очередной формальный документ, о котором скоро все забудут.
- Вы активно критикуете, а где предложенные альтернативы?
- Содружество многодетных семей Башкортостана постоянно предлагает меры по улучшению ситуации. В прошлом году участвовали в подготовке около 10 законопроектов, после последних заявлений главы республики по демографии предложили план, включающий в себя около 30 мероприятий.
Но руководство нашего региона отказывается даже обсуждать эти инициативы. Возможно, в чем-то мы не правы, но органы власти обязаны налаживать коммуникации с гражданским обществом, аргументировать свои доводы. А у нас один аргумент – денег в бюджете на поддержку семей нет и не будет. А когда падает рождаемость, ищут кучу оправданий своей неэффективности.
– Какие меры Вы считаете наиболее эффективными? И как оцениваете заявления некоторых политиков, что надо снижать возраст первородящих мам?
- Давайте посмотрим статистику, возраст первородящих мам с 1990 по 2016 гг повысился всего на 2 года и достиг 25 лет. Во многом это связано с изменением социальной среды, в том числе с повышением уровня образования. Важнейшее значение играют репродуктивные установки. Не важно, когда будет рожден первый ребенок: в 22 года или в 25, важно - сколько детей готовы родить женщины.
Необходимо сконцентрировать внимание на оказание помощи матерям, когда ребенку не исполнилось 3 года. Ребенка же надо кормить, одевать, лечить, развивать, а доходы мамы отсутствуют. А за счет чего жить? Ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться до трех лет. А если ребенок третий, четвертый - надо увеличить выплаты, так как существует необходимость содержания и старших детей.
В большинстве регионов России выплачиваются единовременные пособия при рождении третьего ребенка. Как, правило, от 50 до 150 тысяч рублей. Я считаю необходимым применить эту практику и в Башкортостане.
Хочу напомнить, что ежемесячное пособие на ребенка, которое выплачивается малоимущим гражданам, составляет 142 рубля на ребенка. По моему мнению, затраты на сбор справок для получения этого пособия сопоставим с размером пособия, я уже не говорю о его мизерности. Необходимо его увеличить до значимой суммы.
Одна из важных задач общества – это здоровое население, но многие дети не посещают спортивные занятия из-за отсутствия средств. Поэтому целесообразно введение льгот по оплате физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг. Кстати, эти льготы были ранее и ими активно пользовались, но кто-то решил сэкономить на детях, и их отменили.
Аналогичный подход необходим и при оказании детям обучающих, развивающих услуг.
Необходимо оказание своевременной помощи родителям в лечении детей. Это и снабжение лекарствами до трех лет, детским питанием, но не менее важным является включение абилитационных услуг в программу госгарантий оказания бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан.
У нас около 8 % родившихся детей нуждаются в абилитации – формировании жизненно необходимых функций, но республика не оплачивает эти услуги. Для информации: ежегодно 2 тысячи детей становятся инвалидами, своевременная абилитация до 1 года позволит около трети этих детей избежать инвалидности, а многим детям-инвалидам - социализироваться в обществе. Но в программу государственных гарантий услуги абилитации не включены. А далеко не все в состоянии оплатить эти услуги.
Основной негативный фактор, сдерживающий рождаемость – жилищные условия. С учетом необходимости стимулирования рождения третьего ребенка необходима своевременная помощь многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Главным направлением должно быть предоставление земли для индивидуального жилищного строительства.
Введение многочисленных ограничений в получении земли многодетными и молодыми семьями, а также безобразное выполнение закона, из-за чего семьи не получают возможность сами улучшить свои жилищные условия, привело к тому, что эта мера не стимулирует рождаемость, а порождает социальные конфликты.
Помощь семья должна получать, когда она в этом нуждается. А когда семья получит землю через 40 лет после того, как она встала в очередь, то это профанация.
Поэтому необходима отмена всех введенных ограничений в получении земли, а также увеличение количества предоставляемых земельных участков в два раза. И самое главное - начать решение вопросов с инфраструктурой.
Задача сложная, но выполнимая, надо только правильно поставить цели, предоставить ресурсы и обеспечить контроль за их исполнением.
– А как же деньги? В бюджете нет столько денег.
- Напоминаю, что в республиканском бюджете профицит за прошлый год 12,5 млрд рублей, так что с бюджетом не так уж и плохо.
Если для республики профицит бюджета превалирует над формированием эффективной демографической политики, можно продолжить программу закрытия социальных программ, сокращения государственной поддержки семьям.
Реализация предложенных мер составит около 2-2,5 млрд рублей и позволит создать благоприятные условия для успешного демографического развития, эти средства в бюджете найти можно. Если для руководства республики важно, чтобы народы Башкортостана не вымерли, то деньги найдутся.
Как говорится, если лошадь не кормить, она сдохнет, так и здесь. Не будем вкладывать в наше успешное будущее, его и не будет.